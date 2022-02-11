تخفيض مذهل.. هافال H6 بريميوم 2022 سيار ة عائلية فخمة بمواصفات عصرية وامكانيات جبارة

تخفيض مذهل.. هافال H6 بريميوم 2022 سيار ة عائلية فخمة بمواصفات عصرية نتحدث اليوم عن أهم مواصفات هافال H6 بريميوم 2022 وتخفيضاتها في سوق السيارات السعودي والتخفيضات المقدمة من الشركة السعودية صالح للسيارات وتعد هذه السيارة من السيارات الصينية متعددة المهام والمميزة والتي تتمتع بمواصفات رائعة ومتوفر من السيارة 4 فئات مختلفة، تابع معنا المقال على موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” سنوضح كل ما يخص سيارة هافال H6 بريميوم 2022 بالإضافة إلى أبرز مميزاتها وعيوبها والأسعار المتداولة في السوق السعودية.

أهم مواصفات هافال H6 بريميوم 2022 في سوق السيارات السعودي

تتميز سيارة هافال H6 بريميوم 2022 بعدة مواصفات رائعة تتمثل فيما يلي:-

محرك السيارة تيربو قوته 1.5 لتر وقوته 148 حصان.

يدور المحرك بعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن لكل متر.

مقاس عجلاتها 19 بوصة ومزودة بعدة مرايا جانبية كهربائية.

مصابيحها الأمامية أضوائها جيدة مزودة بأضواء زينون xenon.

فتحة سقفية بانورامية.

عجلة القيادة مصنوعة من الجلد الفاخر.

نوافذ السيارة تعمل بالكهرباء من الأمام والخلف.

مقاعد السيارة مصنوعة من جلد فاخر عالي الجودة.

مميزات سيارة هافال H6 موديل 2022 الجديدة

تكييف الهواء ثنائي المناطق يعمل أوتوماتيكيًا.

شاحن للهواتف الذكية يعمل لاسلكيًا.

شاشة ترفيه معلوماتية مقاس 8 بوصة وخلفها يوجد مشغل أقراص سي دي .

. خاصية الركن عن طريق الضغط على زر فقط.

6 سماعات من مكبرات الصوت مقسمة إلى 4 سماعات على أبواب السيارة وسماعتين في الخلف.

يمكن التحكم في طريقة الجلوس في المقاعد الأمامية كهربيًا وليس يدويًا.

منافذ للشحن USB في الأمام والخلف.

الأبواب يتم قفلها آليًا مما يزيد من وسائل حماية الأطفال الموجودة في السيارة.

الاتصال بالبلوتوث.

الألوان المتوفرة من سيارة هافال الجديدة

الأزرق الكارني.

البني الكاكاو.

الأبيض الهاميلتون.

الأسود الكريستالي.

الأحمر المريخي.