بـ 30 الف ريال فقط اشتري أرخص أنواع السيارات الحديثة العصرية في السعودية 2022 بمواصفات ومميزات رائعة

كشف السوق السعودي للسيارات عن أرخص السيارات الحديثة في السعودية، فليس كل الأشخاص قادرة على سيارات بأسعار عالية ولا يعني رخص سعر السيارة أنها غير جيدة وبإمكانيات ضعيفة، بل بالعكس فالسيارات المقدمة في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية من السيارات الممتازة والتي أحيانًا قد تنافس أعلى السيارات سعرًا من حيث الإمكانيات وكان قد شهدت أسواق السيارات العالمية والمحلية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات مساندة للظروف الصعبة التي نمر بها جميعًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

بـ 30 الف ريال فقط اشتري أرخص أنواع السيارات الحديثة العصرية

سيارة MGV السعودية

مواصفات السيارة:-

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودي للسيارة من 35 ألف ريال سعودي للفئة الأولى بينما الفئة الثانية تبدأ أسعارها من 45 ألف ريال سعودي.

كما ان سعة محرك السيارة للفئة الأولى يبلغ 1500 سي سي (1.5 لتر) وبقوة تصل إلى 107 حصان.

يقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي مكون من أربع نقلات مخلفة.

التسارع يستغرق مدة زمنية قدرها 13.7 ثانية ويبدأ من السكون حتى مئة كيلو متر مسافة.

بينما المحرك الثاني قوته 109 حصان وسعته اللترية 1.5 لتر (1500 سي سي).

2. سيارة هافان الصينية

مواصفات السيارة:-

تعد السيارة من أغلى السيارات بالنسبة للسيارات الرخيصة في سوق السيارات السعودي حيث تبدأ أسعارها من 85 ألف ريا سعودي بحسب الفئة المتوفرة منها في السعودية.

بينما سعة موتور السيارة تبلغ 1500 سي سي والقوة تصل إلى 110 حصان.

وتتمتع السيارة بشهرة واسعة وكبيرة جدًا بين السيارات في الأسواق العالمية قبل المحلية.

3. سيارة ميتسو ميراج

مواصفات السيارة:-

يمكن لهذه السيارة السير حتى مسافة تبلغ 167 كيلو متر لكل ساعة وهذه هي أقصى سرعة للسيارة

وتعتبر اقتصادية إلى أكبر درجة.

ويتم بيع السيارة في الأسواق السعودية للسيارات من 30 ألف ريال سعودي وتتمتع بإمكانيات عالية ومتميزة.

4. سيارة شنجان