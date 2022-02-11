جوهرة السوووق.. سيارة هيونداي أزيرا 2021 فل كامل سيارة جبارة بمواصفات وامكانيات عصرية خارقة

تعد سيارة هيونداي أزيرا 2021 واحدة من أفضل سيارات السيدان كبيرة الحجم، شكلها الخارجي جذاب إلى حد كبير وخاصة الشبك الأمامي أضاف إليها بعض الجاذبية والانفراد، ومن أبرز مميزاتها أنها تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية ذات المهام المختلفة، وتم عمل تعديلات عليها مقارنة بالنسخة القديمة منها والتي زادت من شكلها الفاخر كما أنها مزودة بأفضل وسائل حماية وأمان وكذلك تحتوي على أفضل وسائل الترفيه والتكنولوجيا.

أهم مميزات ومواصفات سيارة هيونداي أزيرا 2021

سعة موتور السيارة يبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته تصل إلى 290 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 338 نيوتن لكل متر وتقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ثمان نقلات مختلفة.

معدل استهلاك السيارة من البنزين تبلغ 11.7 كيلو متر لللتر الواحد والوقود الذي تستعمله من النوع 91.

حجم خزان بنزين السيارة يبلغ 70 لتر والتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر يتم خلال 7.5 ثانية.

بينما أبعاد السيارة الثلاثة على الترتيب هي (499 ، 187.5 ، 147) سم بينما طول قاعدة عجلاتها يبلغ 288.5 سم.

مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضي يتراوح بين 18 و19 بصوصة.

شبك أمامي مميز وعريض أسود وبه بعض المعينات البيضاء يتوسطه شعار شركة هيونداي الكورية.

حساسات ركن أمامية وخلفية تساعد في الركن الذاتي وتقاوم المطر.

كاميرا محيطية تكشف كل طريق السيارة الخارجية زاويتها 360 درجة مئوية.

بينما شاشة العدادات مقاسها 4.2 بوصة وتعمل باللمس.

خاصية الدخول الذكي بدون المفاتيح.

كشف النقطة العمياء.

عيوب هيونداي أزيرا 2021

متوفر من السيارة محركات تعمل بالنزين فقط وليس بالديز أو الهايبرد.

سرعة السيارة منخفضة فأقصى سرعة لها هي 230 كيلو متر لكل ساعة.

ثبات السيارة ضعيف على الطرق السريعة والأراضي الغير ممهدة.

قطع غيار السيارة متوفرة فقط في التوكيل مما يجعلها غالية الثمن.

أسعار هيونداي أزيرا 2021 في سوق السيارات المحلية