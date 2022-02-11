مواصفات واسعار سيارة نيسان إكس تيرا 2021 السيارة العائلية المناسبة بامكانيات خرافية

مواصفات واسعار سيارة نيسان إكس تيرا 2021 السيارة المناسبة موضوعنا اليوم عن مواصفات سيارة نيسان إكس-تيرا السيارة المثالية التي تسعفك في تنقلاتك اليومية بمميزات رائعة التي أصدرتها شركة نيسان في العام الجاري 2021 وليس بجديد على الشركة اليابانية نيسان بأن تقدم لنا هذه المتنقلة الممتازة وتعد سيارة نيسان إكس-تيرا الخيار الأفضل من بين كل السيارات المنافسة لها والتي صدرت في نفس الوقت وسنوضح لكم في مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” أهم مميزات وعيوب السيارة وكذلك أسعارها المتداولة في الأسواق.

أبرز مواصفات سيارة نيسان إكس-تيرا 2021

تندرج سيارة نيسان إكس-تيرا تحت فئة السيارات متعددة المهام ولعل أبرز مواصفات السيارة ما يلي:-

مزودة بنظام التحذير الذكي الذي يحذرك قبل حدوث الاصطدام الأمامي.

نظام للتحذير من النقط العمياء.

محرك السيارة سعته 2500 سي سي (2.5 لتر) ذو 4 أسطوانات، قوته 165 حصان.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ لتر واحد لكل 11.4 كيلو متر.

عزم دوران المحرك يصل إلى 241 نيوتن لكل متر.

الشاشة الترفيهية تعمل باللمس ومقاسها 9 بوصة.

تدعم الأنظمة الخاصة بالهواتف الذكية مثل نظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

تستطيع حمل حوالي 7 أفرد بداخلها.

المصابيح الأمامية لها تعمل بتقنية الليد الذكية.

الشبك الأمامي V ومطلي بإطار من مادة الكروم الراقي.

المقصورة الداخلية راقية حيث المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر بجودة عالية.

التحكم في المقاعد يتم كهربيًا وليس يدويًا.

متوفر من السيارة حوالي سبعة ألوان مختلفة.

يعمل المحرك بنظام الحقن متعدد النقاط.

ثباتها عالي حيث لا تتأثر بالعفشة الناعمة على الأرض.

عيوب سيارة نيسان أكستيرا 2021

تسارع السيارة غير جيد مقارنة بالمنافسين في السوق.

ليست جيدة جدًا في عبور الطرق الوعرة.

أسعار سيارة نيسان أكستيرا 2021

تختلف أسعار نيسان أكستيرا 2021 في سوق السيارات السعودي بحسب الفئة وتتمثل الأسعار كالآتي:-