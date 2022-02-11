الوووحش الصيني وصل.. سيارة بايك BJ80 2021 للطرق الواعرة الصحراوية بأمكانيات قوية

الوووحش الصيني وصل.. سيارة بايك BJ80 2021 للطرق الواعرة أعلنت شركة بايك الصينية عن وحش جديد ضمن سياراتها حيث كشفت عن بايك BJ80 2021 وتعد هذه السيارة من أكثر السيارات التي تجد عليها إقبال كبير من الأشخاص للحصول عليها لما بها من مميزات رائعة وذلك كعادة الرائدة في صناعة السيارات “بايك” الصينية، تتمتع سيارة بايك BJ80 2021 بشكل خارجي رائع ومميز يشبه الإلهام والاختراع تخطف الأنظار بكل ما فيها وسنوضح لكم أيضًا أهم مميزاتها وعيوبها وأسعارها المتداولة في سوق السيارات المحلي.

مواصفات التصميم العصري الجديد بايك BJ80 2021

محرك السيارة توين تيربو ذو 6 أسطوانات، قوته 300 حصان وأقصى عزم دوران له 420 نيوتن لكل متر.

يتميز المحرك بأنه مزود بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 سرعات.

مزودة بنظام HDC الذي يتحكم في نزول المنحدرات ونظام TCS للتحكم في جر السيارة.

كما أنها تحتوي على حساسات خلفية وأمامية ونظام التحكم في مكابح المانع للانغلاق.

مصابيح السيارة الأمامية مزودة بتقنية الليد.

سقف السيارة مطلي باللون الأبيض.

بها مصابيح للضباب مطلية بمادة الكروم الممتازة.

يمكنك التحكم في المقود يدويًا وهناك أربعة وضعيات لقيادة السيارة.

وبها أيضًا نظام خاص بالملاحة.

المقاعد مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

سقف السيارة بانورامي وتحتوي السيارة على حاملات للأكواب.

أسعار سيارة BJ80 “بايك بي جي 80” 2021

نظرًا لأن سيارة بايك بي جي موديل 2021 من السيارات الجديدة ولم تكن متوفرة بكمية وفيرة في سوق السيارات السعودية ولكن كان من المرجح أن يتم عرضها في السوق بسعر يبدأ من 250 ألف ريال سعودي.

عيوب سيارة بايك بي جي موديل 2021