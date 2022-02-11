عرض التخفيض الجبار .. سيارة بايك Bj40 plus شامبيون 2021 ارخص سيارة في السعودية بالاسعار والمواصفات 

عرض التخفيض الجبار .. سيارة بايك Bj40 plus شامبيون 2021 ارخص سيارة في السعودية تتميز سيارة بايك Bj40 plus شامبيون بأنها من أفضل السيارات المتواجدة داخل الأسواق السعودية والتي استطاعت ان تنافس مختلف السيارات المتواجدة في الفئة السعرية ذاتها بفضل دعمها لتصميم محرك يتميز بالمتانة وقوة سرعته الداخلية لتسجيل اكبر مسافات مقتطعة كما تدعم مجموعة صالح للسيارات هذه السيارة عبر وضع عدة مزايا وتخفيضات مادية تعمل على رفع معدل الطلب لهذه السيارة والتي نتعرف على اهم مواصفات ومزايا الشراء من خلال الأجزاء التالية.

تخفيضات شركة صالح للسيارات على سيارات بايك

تقدم مجموعة صالح للسيارات بعض العروض المزايا لشراء سيارة بايك Bj40 plus شامبيون 2021 وتتمثل في كل من الآتي

تخفيض أسعار السيارة من 117.990 الاف ريال السعر الاساسي وعرضه نحو 110.990 ألف ريال بعد الخصم.

تستطيع شراء هذه السيارة بعد وضع القيم الضريبة المضافة على السيارة ليكون اجمالي السعر 127.639 ألف ريال.

تقديم الفترات الأساسية للضمان بمعدل عام واحد أو اقتطاع مسافة 20 الف كم من الوكيل الرسمي.

تقديم خدمات الصيانة وضمان من قبل الشركة يمتد لنحو خمس أعوام بعد انتهاء ضمان السيارة الأساسي.

مواصفات سيارة بايك Bj40 plus شامبيون 2021

تضم العديد من المزايا والمواصفات الإضافية التي تجعلها من أهم السيارات المميزة بتوفير كل من الاتي

تصميم محرك السيارة ب نوعية تيربو والبالغ سعته بمقدار 2.3 لتر.

قوة المحرك تسجل 250 حصان مع إضافة عزم الدوران والبالغ 350 رطل لمعدل الدوران.

تزود بعدد 16 صمام داخلي مع تصميم المحرك بعدد رباعي الاسطوانة.

تدعم السيارة توفير ناقل للحركة بمحتوى تحكم يبلغ ستة سرعات اساسية للتحكم الأوتوماتيكي.

تحتوي على شاشة عدادات تختص بعرض مختلف مؤشرات القيادة لنوعية LCD بقياس 12.3 بوصة.

تضم ايضًا شاشة أخرى لعرض الوسائط المتعددة والخدمات الترفيهية بقياس 10 بوصة.

اختيار بعض أنواع الجلود لتنجيد مقاعد السيارة الداخلية مع تزويدها بانظمة للتدفئة لي المقاعد الامامية.

القدرة على فتح السقف العلوي من السيارة والذي تم تصميمه من الصلب أسود اللون.