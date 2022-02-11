بمزيد من المفاجأت|| سيارة أكس تريل 2022 الجديدة كليا تتطلقها نيسان بمواصفات وامكانيات خرافية

بمزيد من المفاجأت|| سيارة أكس تريل 2022 الجديدة كليا تتطلقها نيسان من إحدى أجمل المفاجآت الغير متوقعة وهي قيام شركة نيسان اليابانية بطرح أحدث إصداراتها الجديدة من موديل 2022 لسيارات نيسان أكس تريل الجديدة كما كشفت لنا الشركة عبر إعلاناتها الترويجية عن إضافتها لعدة لمسات وتعديلات لكل من الشكل الداخلي والخارجي والذي تميز بأنظمة أكثر أناقة في طرازات وأنواع السيارات الرياضية والتي يهتم العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية والوطن العربي في التعرف على أحدث مواصفات السيارة واسعارها حيث نوضحها لكم عبر الأجزاء الآتية.

مواصفات الإصدار الجديد من السيارة اليابانية موديل 2022

بمذيد من المفاجأت نيسان تكشف عن أكس تريل 2022

تم تصميم مصابيح الإنارة من خلال وضعها قسمين في الجزء الأمامي.

كما تم وضع تصميم خطي صريح في الجزء الأمامي من واجهة السيارة مع دعم أنواع الانارة بواسطة Led.

نلاحظ تزويد السيارة بشبكة من معدن الكروم مع إضافة عدة فتحات تعمل على رفع معدل التهوية.

بينما اتخذت المصابيح الشكل الدائري في تصميمها وهذا للنوعية الخاصة بزيادة الوضوح أثناء الضباب.

كما دمجت المقصورة تصميم أكثر أناقة عبر تزويد بكل من اللون الاسود واللون الجملي.

مع إضافة إحدى العجلات الداخلية والتي تحمل مظهر رياضي بواسطة. تزويدها بثلاث أذرع.

تدعم المقصورة. شاشة تتوسط المصوره الامامية والتي تدعم التحكم بواسطة اللمس مع دعم خاصية الليميتد.

نجد ان السيارة تضم إحدى العدادات الرقمية والتي تظهر عدة مؤشرات تتعلق بسرعة. وطريقة القيادة.

اتي ناقل الحركة بحجم صغير نسبيًا والذي اختيار ب نوعية CVT لدعم التشغيل الأوتوماتيكي.

زودت السيارة بمحرك عدد 3 اسطوانات ومقدار تخزين الوقود يسجل 1.5 لتر.

بينما يدعم المحرك. لعمل ب نوعية تيربو مع عدد أحصنة يصل لنحو. 201 حصان.

مع عزم دوران بمقياس نيوتن لقياس أداء المحرك والبالغ عدده 305 دورة كما تدعم فئات السيارة الأولي الدفع الأمامي بينما الإصدارات الأعلى منها تأتي بدعم خلفي للقيادة.

سعر نيسان الجديدة 2022 في السعودية



حتى الان لم تنشر الشركة أي بيان رسمي لها يتعلق ب تكاليف الشراء ولكن وفق المزايا والملصقات التي تتمتع بها السيارة فقد قام العديد من الخبراء بوضع عدة توقعات والتي تتمثل في إمكانية طرحها بسعر يبدء من 26.700 ألف دولار أمريكي والذي يعادل عند الشراء بالعملة السعودية بسعر يبلغ 100.125 ألف ريال سعودي.