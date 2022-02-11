إطلاق الغندورة .. سيارة هافال H6 2022 في السعودية مواصفات واسعار جبارة لاول مرة في الاسواق

إطلاق الغندورة .. سيارة هافال H6 2022 في السعودية قامت شركة هافال الصينية في الآونة الأخيرة بالإعلام عن بدء طرح عدة إصدارات حديثة من سيارة هافال H6 2022 وهذا عبر تغيير وتعديل الملامح الكلية لهذه السيارة والتي تمتلك عدة مزايا تقنية مضافة مما يجعلها إحدى السيارات التي تنافس بجدارة داخل الأسواق السعودية بين انواع سيارات الكروس اوفر المتواجدة في الوقت الحالي حيث كشفت لنا الشركة اهم تفاصيل السيارة واسعارها الموضحة في كل من الآتي.

إطلاق هافال H6 2022 المواصفات الفنية للسيارة



تضم عدة مواصفات تتواجد بشكل عام داخل هذه السيارة وتعبر عن قوة المحرك ومعدل تسارعه الذي ملاحظه في هذه البيانات

جاءت هذه السيارة بعدد اربع اسطوانات لمحركها والذي تسجل سعته مقدار 2.0 لتر من تخزين الوقود.

بينما بلغت أعداد توليد المحرك للأحصنة عدد 201 حصان ونلاحظ ارتفاع عدد الدورات والبالغة 320 دورة للمحرك بمقياس نيوتن.

كما تزود السيارة بناقل اافي متخصص تعديل الحركة عبر عدد 7 سرعات متفاوتة للتحكم الداخلي.

تعتمد إصدارات السيارة على الجزء الأمامي مختلف الإصدارات بينما يأتي الإصدار الرابع باعتماده على الجر الكلى.

أنظمة الأمن والسلامة داخل سيارة هافال

نلاحظ تعدد شكل أنظمة الأمان بين الوسائد الهوائية والستائر المتواجدة في الأجزاء الجانبية.

كما تضم أنظمة معدلة ضبط الرادار بشكل متكيف حيث يرتبط بأنظمة الانعطاف الذكى.

من بين أنظمة السلامة وهي توفير اشعار تحذير من حالة التعرض الاصطدام الأمامي بطريقة مفاجئة.

حيث يوجد بداخل السيارة نظام يدعم مساعدة السائق في القيادة داخل المرتفعات والأماكن التضاريسية الوعرة.

اسعار سيارة هافال H6 2022 في السعودية

تقوم الشركة بطرح نحو أربع فئات متفاوتة في المزايا الداخلية والاسعار والتي تضم هذه الفئات الاساسية