أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات خيالية

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر، تعتبر سيارة كيا بإصدارتها المتنوعة من بين السيارات التي تحمل العديد من التجهيزات والتقنيات عالية الجودة، ويهتم في الوقت الحالي العديد من المواطنين الذين يرغبون في شراء سيارة جديدة، مما يجعلهم يبحثون عن أهم التفاصيل التي تتعلق بالسيارة وأهم ما تحمله السيارة من تجهيزات متنوعة وملحقات رئيسية بالسيارة، ونحن اليوم من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على كل ما تمتلكه السيارة من مواصفات ومميزات.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بدون مقدم

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تمتلك السيارة تصميم مميز للغاية ذات العديد من الإمكانيات الأساسية ذات كفاءة كبيرة في أداء.

تتمكن السير بكل سلاسة وكفاءة كبيرة بالأداء على الطرق الواعرة والمنحنيات والمنعرجات والطرق الصحراوية.

يوجد في السيارة محرك قوي للغاية ينتج عنها قوة نحو 177 حصان.

وذات عزم دوران 265 نيوتن لكل متر، أما بالنسبة لسعة المحرك الموجود بالسيارة يبلغ نحو لتر ونصف.

ذات ناقل حركة يعمل بشكل يدوي وبسرعة قد تصل حتى سبع سرعات متنوعة.

يوجد بالسيارة فرامل مانعة للانغلاق، والسيارة بمساحة كبيرة من الداخل وذات تصميم أنيق ومميز.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

يتم قيادة السيارة بكل سهولة وسلاسة لما تتمتع بها من مميزات متعددة ومن أهمها الآتي:

السيارة يوجد بها مكيف هواء يعمل بشكل أتوماتيك، ويوجد بها مشغل سي دي.

الراديو الموجود بالسيارة متطور من النوع المدمج، الجنوط الموجودة بالسيارة بمقاس يبلغ نحو 17 بوصة.

تتمتع السيارة بشاشة تعمل بتقنية اللمس بمقاس نحو 7 بوصة،

كما أن السيارة من بين أنواع السيارات الرياضية ذات استخدامات متعددة ومتوفرة في الأسواق المحلية والعالمية.

يبلغ طول السيارة نحو 183 بوصة، كما أن العرض يبلغ حوالي 75 أنش والارتفاع يبلغ 65 بوصة.

السيارة من بين أنواع السيارات الرياضية ذات استخدامات متعددة، ومتاحة بالأسواق المحلية والعالمية بأربع فئات متنوعة من بينها ما تدعم العمل بمحرك رباعي الأبعاد.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022