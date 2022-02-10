بدون مقدم لمدة 5 سنوات أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفات ومميزات خيالية

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفات ومميزات خيالية، سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بسيارة كيا سبورتاج، حيث أنها تعد من بين أنواع سيارات كيا ذات تصميم قوي ورياضي مميز ونادر للغاية، حيث أنها نالت على شهر كبيرة بهذا المجال على مستوى أنحاء العالم المتنوعة بسبب ما تمتلكه السيارة من مواصفات وتقنيات ومميزات تجعلها من الفئات التي يحلم الشباب في امتلاكها، دعونا اليوم نتحدث باستفاضة عن مميزات ومواصفات سيارة كيا سبورتاج الجديدة موديل 2022.

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022

يمكن تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات .

يتم تقسيط السيارة من شركة الجبر .

مواصفات سيارة كيا سبورتاج

من أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج تتمثل في الآتي:

السيارة متوفرة بمحرك قوي تعمل بالنوع الرباعي الاسطوانات، وذات سعة تصل حتى 1,07.

ينتج عن المحرك قوة قد تصل نحو 140 حصان، ومزودة بناقل حركة أتوماتيك ويتم تقسيمه نحو ست حركات.

السيارة تتسارع حوالي 12 ثانية، وتستهلك معدل يبلغ نحو 6 لتر ونصف، يوجد بالسيارة العديد من التجهيزات المتنوعة لموديل 2022.

تصميم السيارة من الخارج يعتبر قوي للغاية ومقاوم للصعوبات والسير على الطرق الواعرة والمنحنيات.

المحرك المتوفر بالسيارة ذات نوع التربو بقوة كبيرة للغاية، كما أن مساحة السيارة من الداخل كبيرة للغاية.

يوجد الكثير من أنماط القيادة المتنوعة ومن أهمها نظام سمارت، كما أنها مزودة بنظام كومفروت.

يوجد بالسيارة أنظمة حديثة ومتطورة للغاية، من بينها شاشة خاصة بالعدادات تعمل بنظام اللمس الذكي.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

سعة المحرك تبلغ نحو 1.7 لتر، وتصل قوة الحصان حتى 177 حصان، الناقل الموجود بالسيارة الخاص بالحركة وبذلك المحرك نوع المانيوال وتم تقسيمه حتى 7 سرعات متنوعة، السعة الداخلية للسيارة كبيرة للغاية.

يوجد الكثير من المميزات التي تتعلق بوسائل الأمن الخاصة بالسيارة ومن بينها وجود فرامل مانعة للانغلاق.

السيارة تتمتع بوجود وسائد هوائية متنوعة وتدعم الكثير من وسائل الأمان التي توجد بالسيارة حتى يكون مانع للرضوض وكذلك الصدمات ويحافظ على الأمان للسائق والراكبين.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022