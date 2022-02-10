نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هيونداي ايونيك 2022 في السعودية ومواصفات عربة الـSUV الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هيونداي ايونيك 2022 ، سيارة Ioniq 2022 قد حصلت على لقب أفضل سيارات العام وذلك في بداية عام 2022 حيث تم اختيارها لذلك اللقب بناءً على رأي لجنة تحكيم عظيمة تضمنت رواد الصناعة العالمية و ينحدرون من كل أنحاء العالم في مجال السيارات وذلك على أسس معينة أولها الجودة وثانيها مدى الابتكارية بالإضافة إلى تصميم السيارة مع التكنولوجيا الحديثة بها. وطبقاً لكل ذلك فتفوقت مجموعة هيونداي موتور تحديداً Ioniq 2022 على كل نماذج التنقل المستدامة للسيارات الكهربائية بشكل كلي وهذا باستحقاق، فبناءً على ذلك تحقق هيونداي أيونيك IONIQ Hyundai 5 المركز الأول في العام الجاري ولمزيد من التفاصيل عن ماهية الجائزة وسعر العربة فستجدها في تلك المقالة عزيزي القارئ فتابعنا.

سعر هيونداي ايونيك 2022

سيارة هيونداي أيونيك 5 الجديدة قد نالت في عام 2021/2022 الفوز على موديلات السيارات الجديدة. وهذا وسط منافسة علامات تجارية كبيرة. مثل سيارات كسيارة أودي أي-ترون. وسيارة فورد موستانج Ford Mustang وسيارة بورشه تايكان. حيث احتلت كل سيارة منهم مركز من أول عشرة مراكز في العلامات التجارية المختلفة. حيث أنها تغطي 6 بلدان وتنتشر السيارة في أكبر ثلاث قارات لإنتاج السيارات في العالم. وهي قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

IONIQ Hyundai

هيونداي ايونيك 5 هي عربة تتميز بأنها مثل الآلة الفضائية وهذا ما جعلها تلفت الأنظار منذ نزولها فتصميمها مستوحى من سيارة هيونداي بوني.

قاعدة عجلات بقطر 3000 ملم.

محرك غطاء صدفي في المقدمة يقلل من الفجوات في اللوحة وذلك لكي يحصل العميل على أفضل ديناميكية هواء.

المصد الأمامي للعربة تم تحديدة على شكل حرف V تلفت الانتباه بها مصابيح نهارية مميزة DRLs وهي تعطي توقيع ضوئي فريد من نوعه لسيارة أيونك 5 2022.

كذلك مقابض الأبواب في هيونداي أيونيك الكهربائية بتدفق تلقائي وتصميم نظيف للسطح مع كفاءة هوائية معززة.

هيونداي أيونيك الكهربائية

فئات العربة هي :

هيونداي Ioniq 2022 موديل SE قياسي المدى- احادي المحرك – بخاصية الدفع الخلفي.

موديل SE قياسي المدى- احادي المحرك – بخاصية الدفع الخلفي. كذلك عربة ايونيك 5 2022 SE وهي عربة أحادية المحرك بالدفع الخلفي.

هيونداي Ioniq 2022 موديل SE عربة ثنائية المحرك بالدفع الرباعي.

موديل SE عربة ثنائية المحرك بالدفع الرباعي. هيونداي ايونيك 5 2022 SEL أحادية المحرك مع خاصية الدفع الخلفي.

كذلك IONIQ Hyundai موديل SEL ثنائية المحرك مع خاصية الدفع الرباعي.

موديل SEL ثنائية المحرك مع خاصية الدفع الرباعي. كذلك هيونداي ايونيك 5 2022 Limited أحادية المحرك بالدفع الخلفي.

هيونداي ايونيك 5 2022 Limited ثنائية المحرك بخاصية الدفع الرباعي.

Ioniq 2022

كما أن عربة IONIQ 5 بها تسعة ألوان متاحة ومعظمها ألوان مستوحاة من الطبيعة وأبرزهم :

لون Gravity Gold Matte

كذلك لون Shooting-Star Gray Matte

لون Digital Teal-Green Pearl.

لون Mystic Olive-Green Pearl.

كذلك لون IONIQ Hyundai المميز : Lucid Blue Pearl.

سعر هيونداي ايونيك في السعودية

قد أطلعناكم على الفئات في بداية المقالة وإليكم سعر هيونداي ايونيك 2022