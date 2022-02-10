بي إم دبليو الفئة 7 BMW 7 Series 2021 مواصفاتها وأسعارها في السعودية

بي إم دبليو الفئة 7 BMW 7 Series 2021 سيارة الفخامة والرفاهية، وقد أضيفت العديد من التحسينات والإضافات لسيارة بي إم دبليو الفئة السابعة لتطل علينا في عام 2021 في ثوبها الجديد، ومن المعروف أن سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة تم إطلاقها للمرة الأولى في عام 2015 وعرضها في الأسواق في عام 2016، لتطل علينا في عام 2021 بتحديثات مختلفة من حيث التصميم الداخلي للمقصورة والتصميم الخارجي، الذي يتميز بلمسات فخمة وجريئة، كما نافست فئاتها السابقة من حيث المواصفات الميكانيكية لتحقق الثبات والإتزان على الطرق المتنوعة.

سيارة بي إم دبليو الفئة 7 BMW 7 Series 2021

السيارة في إصدارها الجديدة مزودة بمصابيح جانبية تعتمد على إضاءة الليزر ولكن بقوة إنارة أكبر، فتستطيع أن تكشف لك ما يصل إلى 60 متر، كما أنها تتأقلم مع حالة الطريق لتعطيك أفضل إنارة ممكنة، وذلك لأنها متصلة بنظام الملاحة والخرائط داخل السيارة، أما عن الإضاءة الخلفية فهي موجودة بشكل بارز يمتد على غطاء الشنطة الخلفية والجوانب ليعطيها رونق وفخامة.

تأتي السيارة بمحرك قوي بقوة 340 حصان، مع عزم دوران 450 نيوتن/متر.

التصميم الجديد والعصري لسيارة بي إم دبليو الفئة السابعة تكلله الشبكة الأمامية بمظهرها المقسوم، كما أنها تأتي بحجم أكبر من المعتاد، بالإضافة إلى وجود فتحات تهوية تزود المحرك بالهواء حسب الحاجة.

بالنسبة لتصميم الجنوط فهو جديد بالكامل بقياس 20 بوصة.

BMW Series 7 2021

السيارة من الداخل لا تقل فخامة عن الشكل الخارجي، فبالإضافة إلى الجلود عالية الجودة فإنها تأتي بدرجة من درجات اللون البني مستوحاة من جبال الألب.

تتميز المقاعد بالراحة ووجود خاصيتي التسخين والتبريد، مع خاصية المساج لراحة أكبر.

تحتوي على شاشة عرض بحجم 10.25 بوصة تعمل باللمس، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة.

مميزات سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة 2021

توفر لك السيارة خدمة المساعد الشخصي من بي إم دبليو مع خاصية BMW Connect والتي تتيح لك ربط هاتفك المحمول بسيارتك لتواصل أفضل.

السيارة مزودة بخدمة تحديث للبرمجيات والأنظمة الداخلية عن بعد دون أن تحتاج لتحديثها بنفسك.

مزودة بعدة أنظمة لمساعدة السائق مثل نظام المساعدة على الركن، نظام للتوجيه إلى المسار الأفضل، ونظام يساعدك على السير للخلف.

معدل تسارع السيارة ليس بالأقوى، فيصل إلى 5.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة انطلاقاً من نقطة السكون.

سعر سيارة BMW الفئة 7 2021

لعشاق تجربة سيارات BMW الفئة الأحدث، نظرًا لما تتمتع به من مواصفات ومميزات تقنية وميكانيكية فاخرة، بحيث توفر للمستخدم الراحة والاستقرار وإمكانية التحكم في ثبات السيارة وسرعتها، تم عرض سيارة بي إم دبليو في الأسواق بأسعار تبدأ من 87 ألف دولار وحتى 158 ألف دولار أمريكي، تابعونا لمعرفة الجديد في عالم السيارات الأكثر طلبًا ومبيعًا في المملكة السعودية.