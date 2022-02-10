“أفضل سيارات لمصر” جمرك سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 وأهم مواصفاتها وخصائصها الداخلية والخارجية

يبحث الكثير من الأشخاص داخل جمهورية مصر العربية، عن جمرك سيارة تويوتا كورولا، وهذا لأن سيارات تويوتا كورولا من أشهر أنواع السيارات في البلاد، والذي يحبها الكثيرين من المصرين، وهذا لما تحمله من مواصفات عالمية في تصنيعها، والتي تجعل الجميع يشعر بالراحة عند ركوبها، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

لا يمكننا البحث عن جمرك سيارة تويوتا كورولا دون أن نبحث عن مواصفات سيارة تويوتا كرولا، والتي تجعلها واحدة من أنجح السيارات على الإطلاق خاصة داخل جمهورية مصر العربية، وتتمثل تلك المواصفات في النقاط التالية:

تتميز سيارات تويوتا كورولا أنها تمتلك أبعاد جيدة، والتي يكون بها تأثير إيجابي على المساحات الداخلية في السيارة، وهذا حيث تبلغ 4628 مليمتر، ويقدر العرض الخاص بها 1775 مليمتر، وهذا ما ارتفاع يصل إلى 1485 مليمتر، وطول في قاعدة العجلات يكون 2700 مليمتر.

تم تزويد السيارة بمحرك 4 سلندرات، و16 صمام مع نظام VVT_i المزدوج، ويصل إلى سعة 1600 سي سي، وتبلغ قوة 120 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة الواحدة فقط، وهذا مع عزم المحرك قد يصل إلى 154 نيوتن، وهذا عند 5200 دورة في الدقيقة.

كما أنه يمكننا أن ننقل القوة الخاصة ب العجلات الأمامية من خلال ناقل أوتوماتيكي CVT متغير النسب، وهذا يكون بصورة مستمرة، ومع كل تلك الإمكانيات زاد الطلب على هذا النوع من السيارة خاصة الصناعة التركية.

تتوفر سعة خزان الوقود إلى 55 لتر، ويمكن للموديل أن يتسارع من السكون، وذلك حتى يصل إلى 100 كم للساعة خلال 12 ثانية، وهذا مع وصول سرعته القصوي إلى 180 كم للساعة.

جمرك سيارة تويوتا كورولا موديل 2022

تتمثل أسعار جمرك سيارة تويوتا كورولا في النقاط التالية: