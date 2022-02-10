الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة سوزوكي التو 2022 بمواصفاتها الجبارة واسعارها في السعودية

مواصفات سيارة سوزوكي التو من أهم ما يتم البحث عنه ومن خلال تلك السطور نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الشاحنة من نوع سوزوكي ألتو، كم سنوضح أهم ما تمتاز به تلك الشاحنة والتي تعد متفردة بعدد من الخصائص التي تمتلكها، مع مواصفات فريدة ومثالية لهذا النوع من السيارات الأكثر تميز، ومن خلال ما يأتي من هذه الفقرات نقدم تكلفة شراء شاحنة سوزوكي ألتو بالأسواق المحلية.

مواصفات سيارة سوزوكي التو

مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي التو تعد أقوى ما يجذب العملاء نحو البحث المستمر عن السبرة والتي تتسم بالكثير من المواصفات الأفضل والتي يبحث عنها جموع المستخدمين للسيارات والراغبين في اقتناء أفضل نوع من أنواع الشاحنات والتي تعد محتوية على كل ما يتيح سبل القيادة الآمنة.

مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي التو

مواصفات سيارة سوزوكي التو من أهمها ما يلي:

السيارة بتقنيات يابانية عالية الأداء.

محرك السيارة قادر على إنتاج قوة تعدل ثمانية وستين حصان.

العزم لدوران المحرك يقدر بنحو تسعة نيوتن لكل متر.

السيارة متوفر بمحركها اسطوانة واحدة والناقل للتحرك مقسم لعدد خمسة من السرعات.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة

من بين أهم التجهيزات الخاصة بتلك السيارة ما يأتي:

السيارة تتوفر بها المقاعد من النوع المائل، وبابها الخلفي يعمل بطاقة الكهرباء.

التسارع الخاص بالسيارة يتم خلال عشرين ثانية.

السيارة تحوي مكابح تعمل بالنظام إي بي دي.

الوسائد الهوائية والتي تم تزويد السيارة بها لتوفر حماية كاملة للراكبين.

الجنوط الخاص بالسيارة بمقاس ثلاثة عشر بوصة.

متوفر بالسيارة مصابيح من الأمام.

متوفر فيها خاصية مهمة جدا لمنع السرقة.

أهم مزايا السيارة

متواجد منفذ يو إس بي، وإي يو إكس.

السيارة محتوية على مشغل السي دي، وشبكة واي فاي.

واجهة السيارة من الأمام محاطة بشبكة تعطيها أفضل مظهر.

سعر السيارة

تعتبر تلك الماركة من أهم الماركات الشهيرة والتي حازت إعجاب الكثيرين ويتوفر منها أكثر من موديل والسعر يبدأ من القيمة المالية أربعين ألف ريال سعودي، ويصل لنحو خمسين ألف ريال بمختلف المعارض بالمملكة