مواصفات وسعر تويوتا برادو Toyota Prado 2022 أفضل سيارة للطرق الصحرواية ومناسبة جدا للعائلة

يعرف الجميع شهرة الشركة اليابانية تويوتا التي تصنع السيارات والتي احتفلت بالذكرى السبعين على تأسيسها من خلال إصدار فى جديدة من سيارات الدفع الرباعي تحت مسمى تويوتا برادو Toyota Prado 2022 والتي سوف تصنع طفرة كبيرة في مجال السيارات، حيث أنها تتمتع بمواصفات ومميزات عديدة، ومن الجدير بالذكر أن تويوتا برادو تتشابه بنسبة كبيرة مع سيارة لكزس جي اكس كما أنها تعتبر نسخة مصغرة من تويوتا لاندكروزر 2022 التي أعلنت عنها مؤخرا شركة تويوتا اليابانية.

مواصفات ويوتا برادو Toyota Prado 2022

أطلقت شركة تويوتا اليابانية سيارة برادو بنسختين إحداهما سعة محركها 2700 سيلندر والأخرى بسعة 2800، وهذا يجعل الاولى بقوة 162 حصان أي بعزم دوران 247 نيوتن لكل متر، بينما قوة الآخرى 207 حصان بعزم دوران 500 نيوتن لكل متر وهذا يجعل النسخة الثانية أقوى بشكل ملحوظ من النسخة الأولى.

تنفرد تويوتا برادو باللون الاسود الذي يغطي منفذ السيارة الأمامي وإطار المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب أيضاً، إلى جانب العجلات المطلية بالاسود والذي يبلغ مقاسها 18 إنش يخرج منها 12 ذراعا.

التصميم الداخلي لسيارة تويوتا برادو 2022

تتميز سيارة تويوتا برادو بالعديد من المميزات التي تجعلها تتصدر مبيعات سيارات الدفع الرباعي ومن ضمن تلك المميزات والمواصفات ما يلي:-

جاءت تويوتا برادو 2022 مغطاة من الداخل بفرش جلد من أفضل أنواع الجلود.

تتميز تويوتا برادو أنها مكونة من سبعة مقاعد ولكن بها إمكانية تسمح بطي المقعد الثالث بشكل كهربائي لتصبح مكونة من خمسة مقاعد فقط.

تتميز بإضافة لمسات فضية على لوحة العدادات الإلكترونية، مع تغطية وحدة التحكم والأبواب من الداخل بالجلد الفاخر.

وسائل الراحة والترفيه في Toyota Prado 2022

يسهل التحكم في مقاعد السيارة حيث يدور مقعد السائق في ثماني اتجاهات بينما تدور مقاعد الركاب في أربعة اتجاهات مما يجعلها ذات طابع مريح للركاب.

كما تتميز سيارة تويوتا برادو 2022 بوجود شاشة ترفيهية بمساحة 9 إنش تتواجد في منتصف مقصورة السيارة، إلى جانب الصوت المميز ووجود مدخل USB

سعر تويوتا تويوتا برادو Toyota Prado 2022

صنعت سيارة تويوتا برادو 2022 طفرة في مجال سيارات الدفع الرباعي لهذا يبحث الكثير من الأشخاص عن سعرها في الأسواق وفيما يلي سوف نوضح سعر تويوتا برادو 2022:-

يبلغ سعر تويوتا برادو 2022 في السعودية 125.000 ريال سعودي، بما يعادل 123.300 درهم إماراتي، بينما يصل سعرها في مصر نحو 524.000 جنية مصري، كما أن سعرها في الكويت 10.000 دينار كويتي.