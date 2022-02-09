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عمر شويل - جدة النترا ويارس وكامري وكيا مستعمل وكالة بأسعار مخفضة في أقوى عروض حراج السيارات، توفرت للبيع بالمدينه سيارة هيونداي النترا 2013 فل كامل بصمة، ماكينة بنزين 4 سلندرات بحجم 2000 سي سي والجير أوتوماتيكي وممشاها 300 ألف كيلو متر. المحركات على الشرط أما البودي فبه رشوش خارجية على نظافة بدون حوادث سابقة، الاستماره سارية والفحص جديد ووصل أعلى سوم إلى 20 ألف ريال. تتميز بتشغيل بصمة وفتحة سقف، داخلية جلد وإضاءات ليد بالكامل، حساسات وكاميرا خلفية، تحكم ثلاثي من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة والاتصال بالبلوتوث وتشغيل الوسائط.

تويوتا يارس 2016 للبيع

عروض بيع سيارات مستعملة بأسعار مخفضة

توفرت للبيع بالرياض سيارة كيا سبورتاج 2015 وارد سعودي وكالة الجبر، ماكينة بنزين 4 سلندرات مزودة بخاصية توفير الوقود بحجم 2000 سي سي والجير أوتوماتيك. السيارة استعمال شخصي ممشاها 107 ألف كيلو متر ولا يوجد بها رش أو سمكرة، ولكن بها دقة بسيطة أعلى الكفر الخلفي الأيمن بالاضافة إلى خدوش متفرقة. تم عمل صيانات الوكالة بالكامل ومن ثم استكمال الصيانة في بترومين، فرش المقاعد بحالة الوكالة ومُغطى منذ شراء السيارة. السيارة مزودة بعجلة قيادة بتحكم رباعي كامل في كل من مثبت السرعة، البلوتوث، عداد الرحلات والأوامر الصوتية، منافذ للشحن والطاقة وجنوط مقاس 17 إنش، السعر المطلوب 42 ألف ريال.

توفرت للبيع بالرياض أيضاً سيارة كيا كادينزا 2018 ممشاها 157 ألف كيلو متر، ماكينة بنزين 6 سلندرات بحجم 3300 سي سي والجير أوتوماتيك. تم عمل سمكرة للبودي في قطعتين وتم أيضاً تغيير الباب الخلفي جهة اليمين من الوكالة، كما تم إضافة حماية على السياره باالكامل نانو سراميك أربعة طبقات مع ضمان من شركة 3M. تتميز بمراتب مخمل فاخرة، كاميرا خلفيه، تحكم دركسيون، مكابح مانعة للإنزلاق، شاشة صغيرة. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 55 ألف ريال والبيع قريب.

سيارات تويوتا للبيع حراج

توفرت للبيع بمكه سيارة تويوتا يارس مستعمل 2016 ممشاها 95 ألف كيلو متر، ماكينة بنزين 4 سلندرات بحجم 1300 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيك. السيارة من المالك الثاني بحالة الوكاله ولا يوجد ملاحظات سوى بها دقه خفيفة في الشنطه طولها حوالي 10 سنتيمترات، تم تلبيس الكراسي وفرش الارضية كما تم تركيب شاشه ذكية تعمل بنظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وهي تتميز بكاميرا خلفية، حساسات خلفية وغيرها من المواصفات. السيارة يتواجد معها عدد إثنين مفتاح والسعر المطلوب 35 ألف ريال.

توفرت للبيع في آخر عروضنا اليوم من حراج السيارات بالسعودية سيارة تويوتا كامري 2017 فئة نص فل، ماكينة بنزين 4 سلندرات بحجم 2500 سي سي والجير أوتوماتيك وممشاها 220 ألف كيلو متر. السيارة وارد الفطيم وهي مفحوصة والمعاينة لدى معرض خالد الشمري بالخفجي، البودي به رش قطعه على نظافة بدون حوادث سابقة وقد وصل أعلى سوم إلى 50 ألف ريال. السيارة مزودة بتحكم دركسيون، شاشه وسطية تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، كاميرا خلفية وغيرها من المميزات.