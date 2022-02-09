بدون مقدم لمدن 5 سنوات عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كوزر 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات مميزات جبارة

بدون مقدم لمدن 5 سنوات عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كوزر 2022 من عبد اللطيف جميل، تعد سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من سيارات الدفع الرباعي وهي ذات تصميم فخم حيث تتميز بمقصورة واسعة من الداخل كما تأتي بحجم كبير وثبات للسير على جميع الطرق الصعبة، تتميز بالعديد من المميزات على مستوى الترفيه و الأمان وتم طرحها في السوق السعودي من خلال خمسه فئات مختلفة في السعر والامكانيات واليكم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها

عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كوزر 2022 من عبد اللطيف جميل

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تتمكن سيارة تويوتا لاند كروز 2022 من السير بسلاسة على الطرق الوعرة وهي ذات موثوقيه عالية لدى جميع الوكلاء.

من السير بسلاسة على الطرق الوعرة وهي ذات موثوقيه عالية لدى جميع الوكلاء. السيارة تحتوي على فتحه سقف بانوراميه.

تشمل شاشه للعرض مقاس 9 بوصه وتدعم خاصية البلوتوث.

تشغل Android auto كما تدعم apple. Car play.

تتميز بوجود باب خلفي يعمل أوتوماتيكيا كما تتسع مقصورتها الداخلية لثمان أفراد.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تعمل سيارة تويوتا لاند كروز 2022 من خلال الدفع الرباعي و تحتوي على محرك من نوع V8 تصل قوته إلى 409 حصان.

من خلال الدفع الرباعي و تحتوي على محرك من نوع V8 تصل قوته إلى 409 حصان. تبلغ سعه المحرك 3.5 لتر، كما تأتي بعزم دوران يقدر به 479 نيوتن متر.

محرك السيارة مكون من ست لندرات.

تويوتا لاند كروزر 2022 تعد صناعه يابانية ويبلغ وزن السيارة الكلى 3230 كيلو جرام.

يبلغ طول السيارة الكلى 5145 ملليمتر، أما عرضها 1980 مليمتر كما يصل ارتفاع السيارة إلى 1890 مليمتر .

بينما تبلغ طول قاعده العجلات 2850 مليمتر.

تأتي السيارة بعده ألوان مميزه يمكن الاختيار من بينها مثل بني نحاسي- ميكا أحمر داكن- ميكا معدني- فضي معدني.

أبيض لؤلؤي- بيج ميكا معدني- أسود اتيتيود.

تبلغ مساحه الشنطة الداخلية للسيارة 16.1 قدم مكعب

و يمكن طي المقعدين الثاني والثالث لتتسع مساحه الشنطة الخلفية وتصل مساحتها إلى 41.1 قدم مكعب.

تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر في خلال ثمان ثواني فقط وأقصى قدرة لسحب السيارة تبلغ 8100 رطل.

أسعار تويوتا لاند كروزر 2022

2022 تأتي سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بخمسه فئات وهي: