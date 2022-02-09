أرخص سيارة رياضية بتصميم متين.. سعر ومواصفات سيارة كيا موهافي 2022 في المملكة العربية السعودية

سيارة كيا موهافي 2022 في المملكة العربية السعودية، هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم تم طرحها لأول مرة في عام 2009، وقد تم إنشاؤها بتصميم متين ومساحة داخلية واسعة لجعل القيادة على الطرق الوعرة أكثر راحة وملاءمة كيا موهافي أو كيا بوريغو كما هو معروف في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية، هي سيارة رياضية متعددة الأغراض (SUV) متوسطة الحجم تنتجها شركة كيا لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية منذ عام 2008 وقد سميت على اسم صحراء موهافي، هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات توفر أداءً أكثر من كافٍ لمعظم المهام اليومية، وتتمتع كيا موهافي بمحرك قوي للمملكة العربية السعودية وتتمتع بمظهر مذهل بسبب التغييرات الجديدة في التصميم، وإليكم في خلال السطور القادمة أهم التفاصيل الكاملة عن مواصفات سيارة كيا موهافي 2022 في المملكة العربية السعودية

مواصفات كيا موهافي 2022

محركه بست اسطوانات.

تبلغ سعة المحرك 3.8 لتر.

يمكن أن تصل قوته إلى 270 حصانا.

مع زوج من حوالي 362 نيوتن متر لكل متر.

تبلغ السعة التقريبية لخزان الوقود 82 لترًا.

عندما تقطع مسافة حوالي 100 متر فإنها تستهلك ما يعادل 12.7 لترًا من البنزين.

وهي مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي.

لمسافة 100 كم / ساعة تبلغ سرعته حوالي 0 كم / ساعة.

يبلغ طولها 4880 متر.

يبلغ قطرها 1.915 متر.

يبلغ ارتفاعه 1810 متر.

سرعة قاعدة العجلات 2895 مترا في الثانية.

صندوق بسعة 331 لتر.

مميزات الأمان في سيارة كيا موهافي2022

هناك العديد من العناصر المصممة لتحسين سلامة القيادة وأهمها:

السيارة مزودة بمكابح مانعة للانغلاق تمنع الاصطدامات وتجعل التحكم الكامل بالسيارة والقيادة أسهل. وظيفة حقن الفرامل الإلكترونية متاحة الآن. الوسائد الهوائية متوفرة أيضًا للمساعدة في منع الاصطدامات. المركبة مزودة بنظام مراقبة أمني إلكتروني.

محرك كيا موهافي 2022

تستمد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات قوتها من خيار محرك واحد في السوق العالمية محرك ديزل توربو سعة 3.0 لتر بقوة 256 حصانًا وعزم دوران 560 نيوتن متر مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية بثمانية تروس ونظام دفع رباعي يتسارع من من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 9 ثوانٍ.

سعر كيا موهافي 2022 في السوق السعودي