ملكة السيارات وصلت السعودية...سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مواصفاتها و مميزاتها وأسعارها في بعض الدول

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مواصفاتها، مع بداية عام 2022 قامت شركة شيفرولية بالإعلان عن مواصفات سيارة كابتيفا 2022 الجديد، ومن هذا الوقت وعمليات البحث مستمرة يوم تلو الآخر حتى يتم التعرف عن السيارة وما تتمتع من مزايا وأسعار متغيرة على حسب كل فئة في جميع دول العالم حيث أنها من بين أنواع السيارات الكروس أوفر فهي تنتمي لفئة السيارات العائلية ذات مساحة كبيرة تستوعب حوالي خمس أو سبع ركاب، كما أن السيارة تتميز بأنها صناعة صينية وبالأخص التابعة لشركة جنرال موتورز، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات سيارة شيفرولية كابتيفا.

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 مواصفاتها

مواصفات سيارة شيفرولية كابتيفا 2022

أبعاد السيارة تتمثل في عرض السيارة يبلغ نحو 1835 مليمتر، أما بالنسبة للارتفاع الخاص بها يبلغ نحو 1760 مليمتر.

ووزن السيارة يبلغ نحو 1520 ويصل حتى 1630 كليو جرام.

يوجد في السيارة قاعدة عجلات تبلغ نحو 2750 مليمتر، أما بالنسبة لطول السيارة يصل حتى 4715 مليمتر.

ويصل نحو 4655 مليمتر لبعض الفئات المختلفة.

السيارة تحتوي على الكثير من الفئات المختلفة والتي تتشابه جداً مع سيارة باجون.

كما أن العجلات الموجودة بالسيارة مصنعة من مادة الألومنيوم ومزودة بمقابس بمقاس 17 أنش، ويتوفر بها محرك بقوة كبيرة يدعم العمل بأربع أسطوانات.

المحرك ينتج عنه قوة قد تصل حتى 149 حصان، وبعزم دوران يبلغ نحو 255 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة شيفرولية كابيتفا 2022

سيارة سيارة شيفرولية كابيتفا 2022 تحتوي على نظام متعلق لمراقبة لضغط الهواء الذي يوجد في الإطارات، كما أنها تدعم أنظمة خاصة تمكن السائق بالسير على المرتفعات.

السيارة يوجد بها كاميرات مراقبة للطريق الخلفي أثناء القيادة.

كما أنها تتمكن من تعديل وضعية المقعد المتعلق بالسائق لحوالي ست اتجاهات مختلفة.

كما أن يوجد بالسيارة حساسات يتمكن السائق من خلالها الركن الخلفي، كما أنها تتسم باحتوائها على نوافذ تعمل من خلال تقنية الكهرباء.

أسعار سيارة شيفرولية كابتفيا 2022