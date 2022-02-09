تويوتا سيينا Toyota Sienna 2022 أبرز مواصفاتها وأسعارها

سيارة تويوتا سيينا Toyota Sienna 2022 الجديدة من شركة تويوتا تشكل نقلة جديدة في فئة سيارات ميني فان، فهي سيارة عائلية تحتوي على عدد مقاعد كبير يصل إلى 8 مقاعد، كما تحتوي على العديد من المميزات كتوفير الوقود، مميزات الأمان، مع إمكانية طلبها بالدفع الرباعي، وكل هذا مع تصميم رائع مستوحى من قطار Shinkansen Japanese Bullet Train من حيث تصميم الواجهة الأمامية، تعرفوا معنا على أهم مواصفات سيينا 2022 الجديد، إلى جانب مميزات الأمان والرفاهية، وسعرها في الأسواق العالمية.

مواصفات تويوتا سيينا Toyota Sienna 2022

تأتي السيارة مع محرك هجين (يعمل بالبنزين والكهرباء) بقوة 192 حصان بالنسبة للمحرك الأول بسعة 2.5 لتر، أما المحرك الكهربائي بعزم 182 حصان.

السيارة مزودة بقدرة كهربائية 1500 وات لعشاق السفر والتخييم.

الشكل الخارجي للسيارة رائع ومميز عن سيارات تويوتا الأخرى، وخاصة مع وجود المصد الخلفي الذي يذكرنا بسيارة هايلاندر الرياضية.

تأتي السيارة بنوافذ واسعة لتزيد من وضوح الرؤية للسائق، ذلك لأن مساحات النوافذ الأمامية متغيرة ومتقطعة، مع زجاج يحافظ على الخصوصية في النوافذ الخلفية.

الإطارات الخاصة بالسيارة من نوع p234/ 65R17 وتأتي بعدة مقاسات ومنها 17، 18، و20 بوصة.

المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا سيينا 2022

تأتي السيارة بمقصورة داخلية واسعة مع 3 صفوف من المقاعد المريحة المناسبة لجميع الأطوال، بالإضافة إلى مساند للأرجل قابلة للإزالة.

السيارة بمزودة بمساحة شحن خلفية تبلغ 33.5 قدم محكمة الغلق بباب كهربائي، ولكن يعيبها عدم قابلية مقاعد الصف الثاني للإزالة مما يحد من المساحة المحددة للشحن.

مزودة بكاميرا رؤية محيطية لمساحة رؤية أوسع وأشمل للسائق، بالإضافة إلى العديد من مميزات الأمان والرفاهية.

سيارة Sienna 2022

تتمتع سيارة سيينا موديل عام 2022 بالعديد من المزايا الترفيهية والمزايا التتقنية، التي تجعل منها السيارة المثالية للمستخدم العصري، فهي توفر أغلب احتياجات الركاب عالية الجودة، ومن أهم مميزاتها:

السيارة تدعم نظام Android auto, Apple CarPlay, Amazon Alexa.

مزودة بخاصية التشغيل أو الإيقاف التلقائي.

مدعومة بمؤشرات تحذير النقطة العمياء.

متوفر بها شاشة بمقاس 9 بوصة.

يتوفر بالسيارة عدد 7 منافذ USB.

تدعم خاصية تحكم أوتوماتيك في المناخ ثلاثي المناطق.

تحتوي على مظلات شمسية في الخلف.

تمتلك وسائد هوائية يصل عددها إلى 10 وسائد.

يمكنك الحصول على بعض المميزات الإضافية في حال شراء أحد الطرازات العليا، مثل:

تتمتع بنظام ملاحة دقيق.

تحتوي السيارة على شاشة عرض خاصة بالمقاعد الخلفية بمقاس 11.6 بوصة.

مدعومة بمكبرات صوت إضافية.

نظام اتصال داخل السيارة.

فتحة سقف أوتوماتيك.

شحن لاسلكي.

تحكم في المناخ رباعي المناطق.

سعر تويوتا سيينا 2022

تتمتع سيارة سيينا موديل 2022 بالعديد من المزايا والإمكانيات التقنية والميكانيكية، بالإضافة إلى أنظمة السلامة والأمان الخاصة بشركة تويوتا اليابانية، والتي تتوافق تمامًا مع معايير السلامة العالمية، وقد تتفاوت أسعار تويوتا سيينا حسب الطراز، كما أنها طرحت في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 36 ألف دولار إلى 48 ألف دولار.