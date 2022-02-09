أقوي وارخص سيارات كهربائية فاخرة تنتظرها الاسواق موديل 2022 بمواصفات خارقة

قامت أسواق السيارات العالمية والمحلية بالكشف عن أرخص السيارات الكهربائية المقدمة في عامنا الجاري 2022، وتعتبر السيارات الكهربائية من أفضل اختراعات البشرية والتي ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على البيئة من عوادم السيارات والدخان الذي يلوث الهواء ويؤثر على جهازنا التنفسي، وقامت العديد من شركات السيارات بإصدار سيارات كهربائية بدلًا من سيارات البنزين العادية وتتميز أكثر السيارات الكهربائية بأن أسعارها ليس مبالغ فيها بل ومناسبة للكثير من الفئات المجتمعية.

أرخص السيارات الكهربائية في عام 2022

سيارة سكودا إنياك آي في

قامت شركة سكودا بالكشف عن ملامح سياراتها الكوبية والكهربائية في بدايات عام 2022 الجاري والتي انطلقت أولًا في أواخر 2021.

تتكون السيارة من خمس محركات سعتها تتراوح بين 109 إلى 225 كيلو واط.

قدمت سكودا من السيارة ثلاثة حزم مختلفة للبطارية وقدرة كل حزمة الأولى تبلغ حوالي 55 كيلو واط لكل ساعة بينما الثانية 62 كيلو واط لكل ساعة والثالثة والأخيرة قدرتها تصل إلى 82 كيلو واط لكل ساعة.

مدى السيارة يتراوح بين 340 كيلو متر حتى 510 كيلو متر.

2. سيارة بي إم دبليو آي7

تعتبر هذه السيارة واحدة من أفضل السيارات المقدمة من شركة بي إم دبليو الألمانية.

وتعتبر هذه السيارة هي ثالث سيارات بي إم دبليو حيث أنه تم إصدار قبلها سيدان آي فور وآي إكس ثري.

مدى السيارة قد يتجاوز ويزيد عن 500 كيلو متر مسافة.

3. سيارة فولكس فاغن آي دي5

واحدة من أفضل السيارات الكوبية المقدمة من شركة فولكس فاجن الألمانية لعام 2022.

السيارة مزودة بثلاثة محركات مختلفة وقوة المحركات تتراوح بين 204 إلى 148 حصان.

قدرة البطارية تبلغ حوالي 77 كيلو واط في الساعة الواحد.

بينما مدى السيارة يبدأ من 486 وينتهي حتى 514 كيلو متر ويتم شحن السيارة مرة واحدة.

4. سيارة كيا نيرو الكهربائية