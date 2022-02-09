أقوي أسطورة بمحرك كهربائي قوي..سعر ومواصفات تويوتا اف جي كروزر 2022 الرياضية في السعودية

تويوتا اف جي كروزر 2022 من أقوي أسطورة السيارات الرياضية بتصميم المذهل للمغامرات والقيادة على الطرق الوعرة التي تعمل بالكهرباء بالكامل بمظهر جيد وقوي، و تتميز سيارة 2021 Toyota FJ Cruiser بمحرك كهربائي قوي ، مما يوفر أداء دفع رباعي متوازن تمامًا وقدرة على الطرق الوعرة وتوفر البطارية الكبيرة نطاقًا مذهلاً وكفاءة في استهلاك الوقود، بحيث تقضي وقتًا أطول في القيادة ووقتًا أقل في الشحن ويتيح مركز الثقل المنخفض لحزمة البطارية معالجة ممتازة وخفة الحركة في أي موقف، يتزاوج تراث إف جي كروزر تمامًا مع الأداء الحديث والتكنولوجيا لإلهام جيل جديد من الباحثين عن الإثارة، وإليكم في خلال الفقرات القادمة سعر ومواصفات سيارة Toyota FJ Cruiser 2022 في المملكة العربية السعودية

مواصفات تويوتا اف جي كروزر 2022

فيما يلي أهم خصائص تويوتا إف جي كروزر:

المحرك عبارة عن تصميم بست أسطوانات.

السيارة هي مركبة ذات أربع عجلات متعددة الأغراض بأربع عجلات.

يتم توليد ما يصل إلى مائتين وثمانية وستين حصانا بواسطة المحرك.

نوع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

يحتوي ناقل الحركة على خمسة مستويات من السرعة يمكن تعديلها.

تبلغ سعة الوقود المستخدم تسعة لترات ونصف.

أهم خصائص تويوتا إف جي كروزر هي أهم خصائص السيارة:

تبلغ قدرة السحب للمركبة حوالي 225 كجم.

محرك السيارة يعمل بشكل جيد.

عدة ألوان وتصميم راقي.

المقصورة فسيحة وجيدة التهوية والمقاعد مريحة.

في المقصورة الداخلية يتوفر تكييف.

مكابح ممتازة ضد الانسداد.

تعمل الوسائد الهوائية على الاستجابة للتصادم.

محرك تويوتا اف جي كروزر 2022

يتم تشغيل تويوتا إف جي كروزر 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات وست أسطوانات ينتج 268 حصانًا و 380 رطلاً من عزم الدوران يحتوي على نظام جر مؤقت متكامل مع jumeau خفيف وثقيل ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات وتأتي نسخة STD بخزان وقود 72 لترًا بينما تأتي إصدارات FJ1 و FJ2 بخزان وقود سعة 72 لترًا وخزانًا إضافيًا بسعة 87 لترًا وتستخدم سيارات الدفع الرباعي لترًا واحدًا من الوقود لقطع مسافة 9.8 كيلومترات.

سعرتويوتا اف جي كروزر 2022