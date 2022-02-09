ارخص سيارة دفع رباعي نيسان كيكس الاقتصادية والاعتمادية في السعودية سعر ومواصفات

ارخص سيارة دفع رباعي نيسان كيكس ، Nissan Kicks هي سيارة عائلية كروس أوفر وسيارة دفع رباعي SUV صغيرة تم أنتاجها عام 2016 وهي من السيارات المُدمجة يابانية الصنع، تم عرضها لأول مرة في البرازيل في معرض سان باولو الدولي للسياراتـ وتم أنتشارها في الصين في عام 2017 ومن ثم أنتشرت في أمريكا الشمالية وبعدها في جميع أنحاء العالم اشتهرت في الشرق الأوسط وقد تم توزيع ملايين النسخ منها بفضل محركها القوي وتصميمها الخارجي الأنيق الغالب عليه الطابع الرياضي والشبابي ومقصورتها القخمة ونظام صوتي قياسي بـ الأضافة إلى شاشة وسائط تعمل باللمس، تصُلح Nissan Kicks للعائلات الصغيرة بشكل كبير بفضل مساحتها الداخلية الكبيرة، سنتعرف أكثر على ارخص سيارة دفع رباعي نيسان كيكس ومعرفة سعر نيسان كيكس في السعودية ومواصفاتها.

مواصفات سيارة Nissan Kicks 2022 (أعلى فئة)

سعة محرك السيارة 1.6 لتر و 4 سلندر.

سعة خزان القود 41 لتر.

قوة المحرك 118 حصان.

قوة عزم الدوران 149 نيوتن/ متر.

طول السيارة 4.295 ملم.

عرض السيارة 1.295 ملم.

ارتفاع السيارة 1.590 ملم.

قياس قاعدة العجلات 2.620 ملم.

سعة الشنطة الخلفية 432 لتر.

نظام ABS لمنع انزلاق الفرامل.

نظام VSC لثبات السيارة.

نظام مانع للحركة.

نظام BA لمساعدة الفرامل.

نظام إنذار لمنع السرقات.

نظام EBD للتوزيع الالكتروني للفرامل.

إمكانية مراقبة ضغط الإطارات.

مثبت مقاعد الأطفال.

كاميرا مراقبة خلفية.

نظام التحكم في الجر.

سنتر لوك.

5 مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

المقود كهربائي مصنوع من الجلد.

شاشة عرض معلومات متعددة.

أماكن لوضع الأكواب.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

إمكانية ضبط المقعد أوتوماتيك.

إمكانية احتساب المسافات المتبقية للوقود من خلال جهاز كمبيوتر.

مرآة تجميل.

مصابيح أمامية ضد الضباب.

مصابيح خلفية LED.

النوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

سعر ارخص سيارة دفع رباعي نيسان كيكس 2022 في السعودية

تختلف أسعار فئات نيسان كيكس لاختلاف مواصفات وعيوب ومميزات كل فئة :

سعر نيسان كيكس 2022 1.6 S في السعودية بـ 60.000 ريال سعودي. سعر نيسان كيكس 2022 1.6 SV بـ 65.000 ريال سعودي. بينما سعر نيسان كيكس 2022 1.6 SL بـ 79.000 ريال سعودي.

صور نيسان كيكس 2022