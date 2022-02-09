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طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 وسعر هيونداي كاسبر الجديدة بالسعودية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 وسعر هيونداي كاسبر الجديدة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة ذات المواصفات القوية والتي كشفت عنها الشركة المنتجة بطرحها في الأسواق . العالمية والتي أطلقت عليها الشركة المنتجة اسم Hundai Casper وتم الكشف عن . سيارة هيونداي كاسبر 2022 منذ أيام قليلة بشكل رسمي من الشركة كما تتميز السيارة بسعر رخيص للغاية . كذلك مواصفات سيارة هيونداي كاسبر 2022 من الداخل والخارج تتميز عن النسخ السابقة من Hundai . حيث تعددت مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بمميزات متعددة والتي تتفاخر بها الشركة الكورية . بأنها نسخة مميزة من السيارات العملاقة والرياضية كما من خلال المقال اليوم . سنتعرف علي أسعار هيونداي كاسبر 2022 الجديدة المحددة بالأسواق العالمية وسعر السيارة الجديدة هيونداي كاسبر داخل المملكة العربية السعودية .

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022
مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 بالأسواق العالمية وداخل السعودية

تطرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بهيكل خارجي مميز للغاية حيث تم تصميمها بهيكل كروس . أنيق للغاية حيث تأتي هيونداي كروس بهيكل طوله 3 أمتار و 59 سم كما أن Hundai Casper بفضل ذلك الهيكل يمنحها . الشكل الشبابي المرغوب لفئات كبيرة علي مستوي العالم كذلك تتميز مواصفات سيارة هيونداي كاسبر 2022 بواجهة أمامية أنيقة . كما أن مصابيح سيارة هيونداي كاسبر تم تصميمها لكي ما تكون ملائمة لكافة الظروف المختلفة في الطقس . كذلك بجانب مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة في قمرتها الداخلية التي تم تجهيزها بتقنية Multimedia لأنظمة التبريد والتدفئة لمقاعد . سيارة هيونداي كاسبر بالكامل وفي السطور القادمة سنتعرف علي العديد من مواصفات هيونداي كاسبر 2022 الجديدة .

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 ومواصفاتها المتعددة

مواصفات سيارة هيونداي كاسبر 2022 المتعددة والتي تميزها عن باقي النسخ السابقة من فئتها وهي كالآتي :-

  1. ضمن مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة تأتي في واجهة السيارة بشاشة بخاصية اللمس .
  2. تعمل الشاشة الأمامية بشكل لاسلكي لكي ما يتم الاتصال بكافة أجهزة الهواتف الذكية .
  3. كما تأتي سيارة هيونداي كاسبر 2022 بشاشة أخري أمامية تعمل علي عدادات السيارة بشكل رقمي .
  4. كذلك تم تزويد هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بنظام حماية لمنع السيارة من الانزلاق في أي منحدر أو منعطف .
  5. كما زودت هيونداي كاسبر بتقنية تجعل السيارة قادة علي تخطي أي طريق وعرة .
  6. تزويد السيارة بتقنيات حساسات لكلاً من الضوء بمصابيحها وأيضاً للمطر وضعت بالكاميرات الأمامية والخلفية .
  7. كذلك تميزت هيونداي كاسبر بنظام يعمل علي تشغيل المحرك وأنظمة تكييف السيارة عن بعد .

مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 التي تعمل بمحركات بنزين تم تصميمها لتكون أقتصادية للغاية . كما أن تلك المحركات داخل سيارة هيونداي كاسبر 2022 سعتها اللترية 1.0 لتر وعزم قوة المحركات 76 حصان . كذلك تأتي هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بفئة محركات أخري بتقنية T-GDI سعة 1.0 لتر وعزم قوتها 100 حصان . ومن ضمن مميزات سيارة هيونداي كاسبر بأنها مزودة بأربعة سرعات مختلفة بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي .

أسعار هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بالسوق السعودي والسوق العالمي

  1. تطرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 داخل السوق الكوري الجنوبي بسعر 11503 دولار أمريكي .
  2. أما سعر هيونداي كاسبر السابق يمكن لأي مستهلك إضافة ترقيات للسيارة مثل مرآة قابلة للتعتيم بجانب عجلة قيادة مدفأة . وذلك بدفع قيمة 274 دولار أمريكي .
  3. كما أذأ كانت الرغبة في تزويد السيارة بكسوة داخلية بقيمة 499 دولار أمريكي .
  4. سعر هيونداي كاسبر الجديدة بالسعودية تم تحديده بقيمة 51054 ريال سعودي وذلك لموديل Modern Casper .
  5. كما تحدد سعر هيونداي كاسبر 2022 الجديدة موديل Insperation بقيمة 60037 ريال سعودي .

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة الإنتاج الكوري الجنوبي داخل الأسواق العالمية . بأكثر من موديل والتي تتميز بانسيابية وشكل شبابي داخل المملكة العربية السعودية والتي تتعدد بها المزايا التي تجعل أي عاشق للسيارة يقتني كاسبر الجديدة .

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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