الشياكة والفخامة.. هيونداي كاسبر الجديدة فئة الـ Lcv شبابية انيقة للطرق الواعرة سعرها ومواصفاتها

الشياكة والفخامة.. هيونداي كاسبر الجديدة فئة الـ Lcv شبابية قامت شركة هيونداي الكورية الرائدة في صناعة السيارات في دولة كوريا الأسيوية بالكشف عن سيارة هيونداي كاسبر Lcv الجديدة كليًا، وكانت النسخ القديمة من سيارات هيونداي كاسبر قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ وقت انطلاقها فلم تتوقف هيونداي عند هذا الحد بل وأطلقت التحفة الجديدة التي هي موضوع مقالنا اليوم، وتتميز اسيارة بالكثير من الإمكانيات المتطورة فهي تختلف عن الفئة السابقة في الكثير من المواصفات وجاء في المقدمة أنها تزيد بمقعدين عن النسخة السابقة لها.

أهم مواصفات ومميزات سيارة هيونداي كاسبر Lcv

تتكون السيارة من محرك قوي من النوع MPI مكون من ثلاثة أسطوانات وسعته تبلغ 1000 سي سي (1.0 لتر).

قوة الموتور تبلغ حوالي 75 حصان ويقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من أربع سرعات.

السيارة مزودة من الأمام بحزمة مصابيح إضاءة أمامية تعمل بتقنية الليد المتطورة.

تحتوي من الأمام على أكثر من فتحة هوائية ومزودة بأفضل التقنيات مثل نظام تثبيت السرعة الإلكتروني.

خاصية تتبع المسارات ومساعدة السائق على تجنب حدوث الحوادث والاصطدام.

نظام البلوتوث ونقطة اتصال بالواي فاي.

منافذ يو إس بي ومخارج AUX.

تحتوي أيضًا على عدة أدوات رقمية مقاسها يبلغ 4.2 بوصة.

المساحة الداخلية للسيارة تبلغ 33.2 قدم مكعب أي حوالي 940 لتر.

مقاس الشاشة التي تقوم بعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية يبلغ حوالي 8 بوصة وتعمل باللمس.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

يبلغ طول السيارة حوالي 13.595 متر، وعرضها يبلغ 1.595 متر.

بينما يبلغ طول قاعدة عجلات السيارة حوالي 2.4 متر وارتفاعها الكلي يبلغ متر و575 سم.

تنافس السيارة كل من سيارتي تاتا HBX وسوزوكي إجنيس.

كشف النقط العمياء على الطريق.

دعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو المدعمة من الهواتف الذكية.

أسعار سيارة هيونداي كاسبر فئة Lcv في الأسواق

كشفت مجموعة هيونداي الكورية أن أسعار السيارة تبدأ من 11 ألف و503 دولار أميركي لفئة الفان من السيارة بينما يتم زيادة سعر السيارة بحوالي 274 دولار أميركي مقابل تزويد السيارة بمرآة قابلة للتعتيم، أما إضافة مصد أمامي يكلفك زيادة حوالي 790 دولار أميركي وأخيرًا تزويد المقاعد بكسوة جلد يبلغ 499 دولار أميركي.