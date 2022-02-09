اقوي وافضل عروض تقسيط شيفروليه كابتيفا بمواصفاتها ومميزاتها عالية الجودة وعلى 5 سنوات

اقوي وافضل عروض تقسيط شيفروليه كابتيفا، صممت سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 من أجل الاستخدامات العائلية فهي خيار مميز لكل من يبحث عن سيارة تناسب الرحلات من حيث المساحة الداخلية الواسعة ووسائل الأمان التي تتمتع بها السيارة، كما أنها تتميز بمساحات تخزين كبيرة وتتوفر قطع غيارها في كل مكان، ثم أنها اقتصاديه في استهلاكها للوقود و ذات محرك قوي وأداء عالي.

اقوي وافضل عروض تقسيط شيفروليه كابتيفا

يمكن تقسيط سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 على 60 شهر أي مدة تصل إلى خمس سنوات يدفع فيها العميل قسط شهري بقيمة 969 ريال سعودي.

ليصل المبلغ المدفوع في سيارة شيفروليه كابتيفا خلال شهور التقسيط إلى 59.900 ريال سعودي، أما المبلغ المتبقي يتم دفعه على مرتين وهما الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.

مواصفات سيارة شيفروليه كابتيفا 2021

يمكن للعميل المقبل على شراء سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 الاختيار ما بين ثلاث فئات مختلفة هي:

شيفروليه كابتيفا Ls

وشيفروليه كابتيفا Lt

شيفروليه كابتيفا premier

وتتشابه الثلاث فئات في مواصفات المحرك ودفع العجلات وتختلف في الإمكانات الترفيهية التي تتميز بها السيارة و عدد المقاعد الموجودة في المقصورة الداخلية.

تبلغ سعه محرك تيربو شيفروليه كابتيفا 1.5 لتر، المحرك مكون من أربع أسطوانات ويحتوي على 16 صمام.

ويعمل بقوه تصل إلى 148 حصان، السيارة مزوده بناقل حركه أوتوماتيكي يعمل عن طريق خاصية الدفع الأمامي للعجلات.

تستهلك سيارة شيفروليه كابتيفا وقودا بمعدل لتر واحد لقطع مسافة تبلغ 13.4 كيلومتر.

كما تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا على نظام واحد للقيادة وهو القيادة العادية،.

كما تتميز شيفروليه كابتيفا بريمير 2021 بخاصيات ايكوبوست

ليجعل استهلاك السيارة للوقود قليل جدا عن طريق تقنيات الحقن المباشر.

أسعار شيفروليه كابتيفا 2021