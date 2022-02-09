“أحدث موديلات هيونداي 2022”.. مواصفات واسعار سيارة هيونداي ستاريا 2022 في مصر والسعودية

قامت شركة هيونداي بكشف الستار عن السيارة هيونداي ستاريا من فئة السيارات الميني فان المتوفر بها جميع وسائل الراحة السلامة للركاب، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الحديث والمتطور الذي يتناسب مع الشباب والأسر، كما أن الشركة تحرص دائماً على تقديم إصدارات للمركبات تتخطى حدود الأناقة التميز مع توفير أنظمة الأمان اللازمة لتفادي وقوع الحوادث وجاء هذا الإصدار بالعديد من الألوان الرائعة.

مواصفات هيونداي ستاريا 2022

تعد السيارة هيونداي ستاريا 2022 هي الإختيار المناسب لكثير من العائلات لما تتمتع به من التجهيزات التي توفر الراحة للسائق وركاب السيارة بالإضافة إلى أدوات الرفاهية اللازمة للإستمتاع بالرحلات الطويلة داخل السيارة، وفيما يلي نوضح مواصفات السيارة الداخلية والخارجية:

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة 9 مقاعد منجدة بالجلد ويمكن التحكم بها إلكترونياً في حالة زيادة مساحة تخزين الأمتعة.

تحتوي السيارة على شاشة قياسها 10.25 بوصة تعمل بنظام صوتي BOSE مع توافر مكبرات للصوت عددها 6 مكبرات.

يتوفر بالسيارة فتحة سقف بانورامية بالإضافة إلى 64 من الأضواء المحيطة.

تمتلك السيارة محرك سعته 3.5 لتر مكون من 6 إسطوانات، بالإضافة لناقل الحركة الذي يعمل أوتوماتيكياً بعدد 8 سرعات.

قفل الأبواب الخاص بالسيارة يعمل بشكل آلي مع توافر جهاز إستشعار يعمل على تنبيه السائق.

المواصفات الخارجية

تم تصميم المصابيح الأمامية للسيارة بشكل عامودي، كما جاءت نوافذ السيارة عريضة مما يمنح الراكب مساحة واسعة في الرؤية.

تتوفر عجلات السيارة بقياس 17 بوصة وبطول قاعدة قدره 3.273مم.

تم تصنيع الشبكة الأمامية للسيارة من الكروم والنحاس وكذلك اللمسات الأخيرة لشعار الشركة والمرايا الجانبية.

تحتوي السيارة على مساعد لمنع الإصطدام الأمامي وأيضاً خلال النقاط العمياء، مع توافر جهاز لحماية السيارة من السرقة.

سعر هيونداي ستاريا 2022

تم طرح السيارة هيونداي ستاريا 2022 من خلال فئة واحدة ولكنها تمتلك كافة وسائل الراحة الأمان والسلامة والتميز للسائق والركاب بالإضافة إلى معدل إستهلاكها للوقود فهي يمكنها إستهلاك 10.8كم خلال الساعة الواحدة، وفيما يلي نوضح سعر السيارة داخل بعض الدول: