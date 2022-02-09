هونداي ازيرا 2022 جوهرة هونداي الكورية الجنوبية، ويرغب الكثيرين من المتعاملين مع سوق السيارات السعودي في الحصول على نسخة منها بنظام التنازل بأقساط رخيصة وحالات جيدة، وتمتلك السيارة مزايا عديدة أبرزها الشكل الخارجي الجذاب وقوة المحرك الجبارة التي تبلغ 286 حصان ميكانيكي وبالتالي تمتلك السيارة أداء برايم متميز وهو ما ينعكس على استهلاك البنزين حيث تستهلك السيارة 11 لتر للسير مسافة 100 كيلومتر.

سيارات ازيرا 2022 للتنازل بدون مقابل بأقساط رخيصة.. ازيرا وحش هونداي

هناك سيارة هونداي ازيرا في عرعر، ممشى السيارة 16 ألف كيلومتر، قسط السيارة الشهري 1891.

وفي الوقت نفسه تم سداد شهرين من عدد الأقساط الشهرية البالغ 60 شهر، السيارة تتبع بنك الراجحي.

كذلك السيارة للتنازل بدون مقابل، السيارة باللون الأبيض الفخم وحالة البودي الخارجي بدون ملاحظات.

جميع كماليات من زجاج وتكييف ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بكفاءة عالية بدون مشاكل.

حالة المحرك وناقل الحركة بتقييم أعلى 8.5 من 10.

حالات ازيرا نظيفة للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية

هناك سيارة ازيرا في الرياض للتنازل بدون مقابل وهي تتبع بنك الرياض، مبلغ القسط الشهري هو 2111 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيار من الصادم للصادم بحالة الوكالة بدون ملاحظات نهائيا، ممشى السيارة هو 4515 كيلومتر.

الدفعة الأخيرة للسيارة هي 33 ألف ريال سعودي، وعدد أقساط السيارة 50 قسط تم سداد 5 منهم.

حالة السيارة الخارجية والداخلية جيدة 100% وبدون اي ملاحظة، ويجدر فحص السيارة قبل اتخاذ قرار الشراء.

سيارات ازيرا للبيع كاش بأقل الأسعار وحالات نظيفة لا تقاوم