32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات جبارة

أرخص و اقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية، ومن منا لا يريد امتلاك أحدث السيارات وبأقل سعر ممكن وهذا ما تقدمه حاليًا شركات تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية تمنح بعض الشركات الفرصة في امتلاك أحدث السيارات داخل المملكة بأرخص الأسعار وتجمع بين الإمكانيات التي تناسب الجميع كما قررت بعض الشركات خفض الأسعار بعد الأزمات التي مر بها الكثير منذُ بداية أزمة فيروس كورونا في العالم.

أرخص و اقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية

مع الظروف التي تمر بها البلاد ووقف الكثير من الأعمال واحتياج البعض لامتلاك السيارات قامت بعض الشركات بخفض أسعار السيارات.

بكافة الإمكانيات المناسبة للكثير وجاءت أرخص أنواع السيارات الحديثة على الترتيب التالي:

سيارة شنجان السفن موديل 2021

تم طرح السيارة في شركات السيارات بأسعار تبدأ من 32.900 ألف ريال سعودي.

يتكون محرك السيارة من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1.5 لتر.

يعمل محرك السيارة بقوة 105 حصان.

تم عمل هيكل السيارة بنظام ديناميكي يحتوي على أضواء من الأمام تعمل بواسطة LED.

سيارة شيفروليه سبارك LS

تبدأ سعر السيارة داخل شركات تجارة السيارات بأسعار 36.900 ألف ريال سعودي.

يعمل المحرك باستخدام أربع أسطوانات وتبلغ سعته حوالي 1.4 لتر.

أقصى عزم دوران للمحرك حوالي 127 نيوتن لكل متر.

يستهلك وقود السيارة حوالي واحد لتر لمسافة 19.6 كيلومتر.

سيارة تويوتا يارس

تم طرح السيارة بسعر 45.900 ريال سعودي

تعمل السيارة باستخدام ناقل حركة مانيوال له 5 سرعات.

تبلغ سعة المحرك 1.3 لتر.

يعمل المحرك باستخدام أربع أسطوانات وقوته 98 حصان.

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