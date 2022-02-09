القوة والعظمة.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خيالية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية نتابعها عير التقرير الآتي إذ تعتبر الشاحنة من الماركة العالمية تويوتا من موديل فورتشنر من بين أقوى المركبات التي تتوفر بالسوق العالمي والمحلي، ولها الكثير من المميزات والتي من أبرزها القوة في التصميم وبراعة وقوة الأداء التشغيلي مع كفاءة عمل مكوناتها الداخلية التشغيلية ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على كل ما يتوفر بالسيارة من مواصفات مميزة، مع بيان أهم التجهيزات في السيارة والأسعار الخاصة بها بالسوق المحلي بالمملكة السعودية.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

نتابع من خلال ما يأتي أهم المواصفات والتكلفة الشرائية للسيارة حيث أن تكلفة الشراء لهذا الموديل تتوقف على حجم ما يتوفر بالسيارة وموديلها من تجهيزات تميزها، والسعر بالمعارض التي تتبع عبد اللطيف جميل الموزع لتوكيلات السيارة من موديل تويوتا فورتشنر تتراوح ما بين مائة ستة وثلاثين ومائة واحد وأربعين ألف ريال سعودي، وما يوازيه من السعر العالمي ما بين ثلاثين إلى ستة وثلاثين دولار أمريكي.

مواصفات السيارة من موديل تويوتا فورتشنر 2022

من أهم المواصفات لهذا الموديل الأكثر تميز ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك من النوع ستة سلندر.

القوة الخاصة بالموتور تعدل مئة أربعة وستين حصانا.

يتم التسارع الخاص بالسيارة يكون خلال اثني عشر ثانية.

الناقل الحركي للسيارة من النوع الأوتوماتيك.

السيارة يتوفر بها المكيف الأوتوماتيك يعمل بالريموت كنترول.

كما أنه متواجد بالسيارة المكابح التي تمنع الانغلاق، وتعمل تلك المكابح بالنظام إي بي إس، كما تعمل بالنظام إي بي دي.

متوفر بالسيارة أيضا الوسائد الهوائية والتي تحد من التصادم.

أهم التجهيزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

العديد من التجهيزات والتي توفر متعة القيادة للسيارة من موديل تويوتا فورتشنر ومن بينها ما يلي: