نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة كيا موهافي 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا موهافي بالسعودية تعد من أهم ما يبحث عنه عدد كبير من المفضلين لاقتناء سيارة تعد مخترقة وبقوة لكل الطرق الوعرة، ومن خلال ما يأتي نوافيكم بأهم المعلومات التي تتعلق بمواصفات السيارة الأكثر تميز وأهم ما تمتاز به تلك السيارة قوة التصميم من الخارج ونظام التحكم المطور لقيادته وأهم المميزات للسيارة وأفضل تجهيزاتها وملحقاتها نتحدث عنها تفصيليا، مع بيان أهم المعلومات عن السيارة وتكلفة الشراء بالسوق المحلي بالمملكة السعودية.

مواصفات سيارة كيا موهافي بالسعودية

يهتم الكثير من المقبلين على الشرار لمركبة قوية وأداءها التشغيلي عالي بمعرفة المواصفات والأسعار للسيارة كيا موهافي بالسعودية، والتي تعد واحدة من بين أقوى السيارات التي تمتلك العديد من المواصفات الجاذبة للمشترين ومن أهم تلك المواصفات ما نوافيكم بعرضه عبر التقرير الآتي:

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي بالسعودية

هذا الموديل بالتصميم الكوري الأنيق يعد متمتعا بالآتي من تلك المواصفات القادمة:

الموديل يمتاز بالعديد من المواصفات أهمها توفر الشبك الأمامي بالتصميم الأنيق والقوي بمقدمة السيارة.

المصابيح التي تتوفر بنظام الإضاءة للسيارة متوفرة بتقنية الليد الموفرة لطاقة الكهرباء.

متوفر بالسيارة إشارات مخصصة للزوايا والانعطافات.

أهم تجهيزات السيارة من موديل كيا موهافي

متوفر بالسيارة عدد من التجهيزات من أهمها ما يأتي:

متوفر بالسيارة الخاصية للبلوتوث.

يتواجد الشاشة من نوع تاتش بالمقاس ثمانية بوصة.

متواجد النظام الخاص بالمراقبة للنقط العمياء.

القوة للمحرك تبلغ مائتين خمسة وسبعين حصان.

العزم الأقصى لدوران محرك السيارة ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

أهم مميزات سيارة كيا موهافي بالسعودية

ما تمتاز به السيارة من نوع كيا موهافي ما يأتي:

المقصور الداخلية لهذا الموديل متسعة ورحبة والمقاعد مريحة.

التكييف يتواجد بالسيارة ويعمل أوتوماتيكيا.

متواجد المكابح التي تعمل بالنظام إي بي إي وإي بي دي.

متواجد المكابح التي تعمل بالنظام إي بي إي وإي بي دي. الوسائد الهوائية متوفرة بالسيارة وتمنع الارتطام.

سعر السيارة كيا موهافي

السيارة تتوفر بمختلف الأسواق العالمية والمحلية بالسعر الذي يختلف وفق التفاوت بالفئات، والسعر ما بين خمسة وثمانين ألف وواحد وتسعين ألف ريال سعودي وهذا ما يكون وفق التجهيزات والملحقات المتواجدة بالسيارة.