قنبلة الموسم الروسية.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية نتطرق لها من خلال هذة من تلك السطور المقبلة حيث تعتبر السيارة محتوية على قدر كبير من التجهيزات، والمواصفات التي تؤهلها كي تكون هي الأفضل والأنسب للقيادة على الطرق الوعرة، ومن خلال هذا المقال وتلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل على أهم ما تمتاز به السيارة وأهم مميزاتها، وكل ما يخص تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات واسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية

نتحدث فيما يأتي عن المواصفات وأسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية والتي تعد من أكثر السيارات شهرة بعالم تصنيع السيارات، حيث تعد من بين أقوى الشاحنات التي تتوفر بالتوقيت الحالي بعالم السيارات، ولها الكثير من الخصائص المميزة وأهم ما تمتلكه من موصفات فريدة ما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة حيث تعد السيارة ممتلكة لما يلي:

السيارة بسعة يمتلكها المحرك تبلغ ما يقدر بنحو ألف وسبعمائة سي سي.

القدرة أو القوة الحصانية لموتور لاد نيفا تقدر بنحو ثلاثة وثمانين حصان.

العزم للدوران للسيارة لادا نيفا يصل للقيمة مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

السيارة تعمل بقوة الدفع الرباعية للعجلات.

تجهيزات السيارة لادا نيفا بالسعودية

العديد من التجهيزات التي تنفرد بها تلك السيارة ومن أهم تلك التجهيزات ما يأتي:

الجنوط لخاص بالسيارة من النوع الرياضي بالقياس البالغ خمسة عشر بوصة.

العديد من التقنيات أبرزها تقنيات نظام الإضاءة النهارية للسيارة.

متوفر بالسيارة النظام الخاص بالعزل التام للمقصورة الداخلية عن أي ضوضاء خارجية.

السيارة متوفر فيها الوسائد من النوع الهوائي المانع للتصادم.

مميزات السيارة:

السيارة متواجد فيها شاشة لم

راديو مدمج، ومشغل للسي دي.

التكييف يعمل بالريموت كنترول مع فتحات للتهوية للمقصورة الداخلية.

سعر السيارة