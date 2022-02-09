وأخيراً وصلت السعودية..سيارة تويتا تندار 2022 بشكلها الجديد في السعودية وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها في السعودية

سيارة تويتا تندار 2022 بشكلها الجديد في السعودية وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، طرحت شركة تويوتا اليابانية السيارة الجديدة لها تندرا موديل 2022 وهذا قبل الموعد الرسمي التي أشارت به شركة تويوتا، ولكنه قد تم تسريب كل ما يتعلق بالسيارة من مواصفات ومميزات عبر محركات البحث وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر جعل شركة تويوتا ترفع الستار وتكشف عن ما تتمتع به السيارة من مميزات ومواصفات وأسعار طرحها في الأسواق وهذا ما نتحدث عنه اليوم.

مواصفات ومميزات سيارة تويتا تندار 2022 بشكلها الجديد

يوجد الكثير من المواصفات الجديدة والمميزات التي تحملها سيارة تويوتا تندرا 2022 اليابانية والتي تتمثل في الآتي:

محرك سيارة تويوتا تندرا 2022 متوفر بخيارين حيث أن الخيار الأول هو محرك v6 وذات سعة 3500 سي سي ويولد عنه قوة 389 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 649 نيوتن لكل متر.

متوفر بخيارين حيث أن الخيار الأول هو محرك v6 وذات سعة 3500 سي سي ويولد عنه قوة 389 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 649 نيوتن لكل متر. أما بالنسبة للمحرك الثاني فهو يقوم بالعمل بنظام الهجين ذات نوع آي فورس ماكس، ويوجد به محرك أصلي للسيارة ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي وينتج عنه قوة 437 حصان وينتج عنه قوة عزم دوران 790 نيوتن لكل متر، كما أن يوجد بالسيارة جميع الأنظمة وذات ناقل حركة أوتوماتيكي مكونة من 10 نقلات متنوعة.

تتميز سيارة تويوتا تندرا 2022 من الداخل بأنها ذات تصميم جذاب وتحتوي على العديد من التقنيات ووسائل الترفيه المتنوعة حيث يوجد بها شاشة عرض ذات مقاس 8 بوصة، وتتسم بأنظمة صوت متنوعة وبصرية بجودة عالية.

من الداخل بأنها ذات تصميم جذاب وتحتوي على العديد من التقنيات ووسائل الترفيه المتنوعة حيث يوجد بها شاشة عرض ذات مقاس 8 بوصة، وتتسم بأنظمة صوت متنوعة وبصرية بجودة عالية. كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية ليد، إلى جانب وجود ثلاث مصابيح كهربائية بالأمام وبوسط السيارة.

يوجد في سيارة تويوتا جنوط ذات مقاس 18 بوصة بنوعية bbs حتى يسهل سير السيارة على التضاريس والمرتفعات.

جنوط ذات مقاس 18 بوصة بنوعية bbs حتى يسهل سير السيارة على التضاريس والمرتفعات. كما أن يوجد بها الكثير من الأنظمة المتطورة للسير على الطرق الواعرة والمنحنيات.

السقف الخاص بالسيارة من النوع البانورامي الزجاجي ويوجد ه لوحة شحن لاسلكية.

أسعار سيارة تويوتا تندار الجديدة 2022