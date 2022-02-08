نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا لاندكروزر 2022 الشكل الجديد المواصفات والتقنيات المتوفرة بها بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا لاندكروزر 2022 تمتلك صيتا واسعا في العالم خاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها احتلت مكانة خاصة في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدام المخصصة لكل أنواع الطرق ذلك لأنها تمتلك تاريخا ملئ بالإنجازات الذي يمتد إلى ٧٠ عاماً وهي أحدي سيارات شركة تويوتا اليابانية العملاقة الغنية عن التعريف والتي تتمتع بشعبية واسعة عالميا من حيث جودة السيارات والاعتمادية وتعتبر من أقل السيارات من ناحية الأعطال حيث جاء ذلك من خلال فعاليات حفل الإطلاق العالمي الذي أطلقته الشركة سوف نتحدث عن كافة المعلومات الخاصة بالسيارة الجديدة من خلال هذا المقال.

مبيعات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

سيارات تويوتا لاندكروزر وصلت مبيعاتها إلى مختلف أنحاء العالم حيث نجحت الشركة في الآتي:

وصلت مبيعات تويوتا لاندكروزر إلى أكثر من ١٠مليون سيارة في ١٧٠ دولة لمختلف أنحاء العالم.

نجحت الشركة في إدخال العديد من الكماليات، والتحسينات الي لاندكروزر صالون ٢٠٢٢.

قد عززت من كفاءتها، وقدرتها على تخطي الطرق الصعبة.

حيث أن هذا الأمر الذي جعل تويوتا تفتخر بهذه السيارة الشرسة كما أن يمكن للسيارة أن تخوض التجربة، والذهاب الى جميع الأماكن براحة، وأمان.

محرك تويوتا لاندكروزر 2022

تتوفر سيارات تويوتا لاندكروزر 2022 بمحرك بالمواصفات التالية:

يتكون من ٨ اسطوانات بسعة ٣.٥ لتر، وبقوة ٤٠٩ حصان حيث عزم دوران يصل إلى ٦٤٩ نيوتن/ متر.

كما زودت السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من ١٠ سرعات بتقنية Direct Shift لكى يقدم أداء أفضل، وأكثر كفاءة.

بالنسبة لهيكل السيارة حيث أعادت تويوتا تصميم هيكل السيارة بحيث يكون أكثر متانة، و بوزن أقل حيث ذكر إن قد انخفض وزن سيارة تويوتا لاندكروزر بمقدار ٢٠٠ كغم مقارنة بالطراز الأسبق.

يصل وزن السيارة الحالي إلى ٢.٦١٩ كغم حيث تم خفض مركز الثقل مما جعلها أقل عرضة للانقلاب خلال القيادة.

تم تحسين توزيع الوزن، وإدخال نظام تعليق جديد يسمى نظام التعليق الديناميكي الإلكتروني، وذلك من أجل توفير قيادة سلسلة سهلة على الطرق الوعرة.

يصل طول السيارة الي ٤.٩٥٠ ملم ، ويصل عرضها إلى ١.٩٧٨ملم بينما يصل طول القاعدة الخاصة بالعجلات الى ٢.٨٤٩ملم.

التقنيات المتوفرة بالسيارة

يتوفر في سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 صالون به عدة أنظمة، و تقنيات متطورة من أبرزها:

أنظمة الدخول، والخروج السهل من، والي مقعد السائق.

كذلك أنظمة التكييفات الأربعة في مناطق منفصلة بالسيارة مدعمة بنظام نانو EX.

نظام أبل كار بلدي، و أندرويد أوتو.

كذلك نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

نظام التحكم في الانزلاق مع تقنية دعم المكابح.

كذلك نظام المفتاح الذكي Smart Key.

ثلاثة وضعيات للقيادة.

منفذين UsB، و مدخلين AUX.

النظام الصوتي الفاخر.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

أنظمة الثبات الإلكتروني ESP.

طاقة الذاكرة.

مشغل دي في دي.

كما وفرت تويوتا بتحديث تقنيات السلامة لكى توفر قيادة آمنة بظل الظروف الصعبة المختلفة حيث أضافت نظام الزحف، ونظام القيادة على حسب التضاريس المتعدد