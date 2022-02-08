وصلت الغندورة السعودية..سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الفخم والمتميز وأحدث مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها في البلاد

سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الفخم والمتميز، من أكثر ما يتم البحث عليه في الوقت الحالي هو أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا تندرا من قبل محبين وعشاق ماركة سيارات تويوتا لما تتمتع بع من خواص ومميزات لا يوجد لها مثيل، ومن أهمها أن السيارة تتميز باحتوائها على قوة تصميم غير متواجدة من قبل، وقوة في الهيكل الخارجي للسيارة، وهذا ما يجعلها من سهلة القيادة على الطرق والواعرة، ونحن اليوم سوف نتحدث باستفاضة بكل ما يتعلق بسيارة تويوتا تندرا الجديدة.

سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الفخم والمتميز

تعتبر سيارة تويوتا تندرا 2022 من أكثر أنواع السيارات شهرة في البلاد لما تحتويه من إمكانيات ومميزات جبارة والآن من خل موقع ثقفني سوف نقدم لكم هذه المواصفات والمميزات وهي:-

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

جاءت سيارة تويوتا تندرا 2022 بمحرك قوي للغاية يبلغ نحو 437 حصان، كما أن المحرك يعمل بقوة 1700 سي سي.

بمحرك قوي للغاية يبلغ نحو 437 حصان، كما أن المحرك يعمل بقوة 1700 سي سي. السيارة تحتوي على هيكل مرن وقوي للغاية يتمكن السائق من خلاله السير بسلاسة على الطرق الواعرة والمنحنيات.

العجلات الموجودة بالسيارة ذات جنوط بمقاس نحو 17 بوصة، ويوجد بها شاشة تتعلق بالعدادات بمعدل 4 بوصة.

ومن أهم التقنيات التي تتواجد في سيارة تندرا أنها تحمل كافة وسائل الراحة والأمان والترفيه وهذا ما يرغب به كل من يرغب في اقتناء سيارة جديدة.

أصبحت السيارة من أبرز السيارات التي نوجد بالأسواق المحلية وكذلك العالمية لما تتمتع به من مواصفات ومزايا هامة.

يوجد بالسيارة مكابح تعمل على منع الانغلاق وتعمل من خلال تقنية إي بي إس.

يتوفر هذه السيارة أبرر أنظمة تقوم بالتحكم وتسيطر على أنماط القيادة.

يوجد بالسيارة وسائد هوائية والتي تحميها من التعرض للصدمات والرضوض.

مزايا سيارة تويوتا تندرا 2022

سيارة تويوتا تندرا 2022 يوجد بها شاشة ذات مقاس 12 بوصة وذات مشغل سي دي وراديو مدمج وأيضاً مشغل سي.

يوجد بها شاشة ذات مقاس 12 بوصة وذات مشغل سي دي وراديو مدمج وأيضاً مشغل سي. سيارة تويوتا تندرا 2022 تأتي بشكل مميز وبأكثر جاذبية وتحتوي على تقنيات متنوعة وتدعم الكثير من وسائل الترفيه.

تأتي بشكل مميز وبأكثر جاذبية وتحتوي على تقنيات متنوعة وتدعم الكثير من وسائل الترفيه. يوجد بها شاشة عرض ذات مقاس 8 بوصة وتتميز باحتوائها على أنظمة صوتية متنوعة وبصرية ذات جودة عالية.

أسعار سيارة تويوتا تندرا 2022