“سرعتها جبارة” السيارة الكهربائية الجديدة موديل 2022 ومواصفاتها وموعد نزولها للعملاء من الشركات

بسبب ما تقدمه وزارة قطاع الأعمال من تطورات، والتي تختص في الكثير من الأعمال الرائعة، والتي قد أدت إلى زيادة عمليات البحث عن السيارة الكهربائية الجديدة، والتي تحتوى على الكثير من التفاصيل المميزة، والتي هي دليل على مدى تطور البلاد، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

السيارة الكهربائية الجديدة موديل 2022

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام مساء يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 في مؤتمر صحفي خاص بهم عن تفاصيل وسعر وموعد طرح أول سيارة كهربائية داخل جمهورية مصر العربية، والتي هي السيارة الكهربائية نصر E70، وتتمثل تفاصيل تلك السيارة الكهربائية الجديدة في النقاط التالية:

سيتم إنتاج وطرح السيارة الكهربائية فى شهر أغسطس بشركة النصر للسيارات 2022.

يبلغ سعر السيارة 360 ألف جنيه وبتفاوت السعر حسب نوع الفئة.

سيتم طرح 3 فئات وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 150 كم/س بقدرة 147 حصانا ومدى قيادة يتخطى 400 كم فى الشحنة الواحدة وتبلغ تكلفة الشحنة 140 جنيها فى محطة الشحن.

تمتلك السيارة أنظمة أمان متطورة مثل ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA.

وتمتلك مواصفات رفاهية متعددة لراحتك، مثل: فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.

سيتم تصنيع 50 % منها محليا واستيراد المحرك والبطارية ووحدة التحكم وفى مرحلة لاحقة سيتم تصنيع 85% محليا.

ستقدم الحكومة 50 ألف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.

تم تحديد عدد من الأماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.

أكثر السيارات الكهربائية انتظارًا

قد كان عام 2021 من الأعوام التي حدثت فيها طفرة في عالم السيارات الكهربائية الجديدة، وذلك لما تحمله السيارات الكهربائية الجديدة من فوائد، والتي يكون أكثرها فائدة في مدى صدقها وسلامتها مع البيئة، وقد تميزت السيارات الكهربائية بكونها واحدة من أكثر السيارات التي تنافس بشدة مع السيارات التي تعمل بالبنزين، وهي من السيارات التي توفر خدمة ممتازة للمستهلك، وفي النقاط التالية أكثر السيارات كهربائية جديدة إنتظارًا في العالم: