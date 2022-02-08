ووصل الوحش الجامد.. سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات واسعار سياره تويوتا راش نتابعها من خلال ما يلي من تلك المراجعة الكاملة عن السيارة من الموديل الأكثر تميز راش من الماركة العالمي تويوتا، حيث تعد تلك السيارة من بين أنواع الماركات الأكثر قوة في عبورها على مختلف الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بوصف السيارة، وأهم ما يخص التجهيزات التي تتواجد بالسيارة كما سنوضح أهم ما يميز مقصورتها الداخلية وتصميمها مع عرض تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات واسعار سياره تويوتا راش

المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا راش سيكون الحديث عنها بمزيد من الإيضاح والتفصيل حيث تعتبر السيارات من هذا النوع من أقوى السيارات المتاحة بالسوق المحلي والعالمي، ومن أهم ما تمتلكه السيارة من مواصفات ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات سياره تويوتا راش

مواصفات سياره تويوتا راش من أبرزها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة ممتلكة للتصميم الخارجي القوي المميز لتحمل السير بالطرق الوعرة.

السعة الخاصة بالمحرك الخاص بالسيارة تصل لنحو ألف وخمسمائة سي سي أو ما يعدل واحد ونصف لتر.

التصميم الخاص بالمقصورة الداخلية متسع وعصري.

متوفر بالسيارة أنواع الأضواء النهارية، والمصابيح الخاصة بالسيارة من النوع الليد.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة تويوتا راش

السيارة تمتلك عدد من التجهيزات التي من أبرزها ما يلي:

السيارة تمتلك عدد من التجهيزات التي من أبرزها ما يلي: السيارة قد تم التطوير لنظم قيادتها وإمدادها بالنظام للسيطرة الكاملة على القيادة للسيارة على الطرق الوعرة.

السيرة من النوع الكروس أوفر المميزة بحجمها الملائم.

السيارة متوفر فيها القفل المركزي.

الفرامل التي تمنع الانغلاق تتواجد بالسيارة.

متواجد الوسائد الهوائية والتي تقي من التصادم.

أهم مميزات السيارة

السيارة تتمتع بعدد من المزايا والتي من بينها ما يأتي:

السيارة تتمتع بعدد من المزايا والتي من بينها ما يأتي: السيارة مقصورتها الداخلية مزودة بالتكييف الأوتوماتيك.

متواجد بالسيارة الكشافات للضباب.

يتوفر بالسيارة أيضا مشغل للسي دي وراديو مدمج.

تكلفة الشراء للسيارة

السيارة متوفرة بالأسواق المحلية بالمملكة العربية السعودية بالسعر الذي يبدأ من واحد وسبعين ألف ريال سعودي وهذا على حسب ما يتوفر بالسيارة من مزايا وملحقات وتجهيزات مختلفة ومتفاوتة في درجتها.