نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب مواصفات رولز رويس سبيكتر 2023 الجديدة السيارة الكهربائية بالكامل وموعد نزولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات رولز رويس سبيكتر 2023 ، تم تسريب صور توضح سيارة رولز رويس في تصميمها. حيث ظهرت السيارة بتصميم يقترب من كونه نسخة عصرية للموديل “رايث”. وبعد نزول الشكل التخيلي زادت التخمينات والاندهاش. حيث أن هناك تشابه ملحوظ بشكل عام بين سيارتي سبيكتر المموهة التي تم تسريبها وسيارة رايث. ولكن نحن نقول أن لا غرابة هنا في التشابهات الملحوظة في الشكلين. بين سبيكتر المموهة في الصور التجسسية وسيارة رايث. وجدير بالذكر أيضاً أنه هناك اختلافات بارزة في الجوانب الميكانيكية للسيارة. وللمزيد من المعلومات رواد موقع ثقفني تابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات رولز رويس سبيكتر 2023

في البداية سنقول المعلومات المؤكدة عن السيارة حيث أن مواصفات رولز رويس سبيكتر 2023 الجديدة ستكون :-

سوف تظهر السيارة بشاسية غير شاسية سيارة رايث.

حيث أن السيارة لن تكون مبنية على شاسية بي إم دبليو. بل سيتم استخدام نسخة كهربائية من شاسية سيارة رولز رويس الخاص الذي تم استخدامه في سيارة كولينان وفانتوم.

الخاص الذي تم استخدامه في سيارة كولينان وفانتوم. كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية بشكل منقسم تشابه سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة القادمة.

كذلك السيارة تأتي مشابهة لسيارة بي ام دبليو XM SUV الجديدة بالكامل التي تأتي في 2022.

بالإضافة إلى أن سيارة Rolls-Royce SUV سبيكتر الجديدة سوف تحل محل موديل رايث الحالي.

سبيكتر الجديدة سوف تحل محل موديل رايث الحالي. كذلك قد أشار تقرير أخير من Autocar إلى استخدام سيارة رولز رزويس سبيكتر لمحرك كهربائي تحت رعاية وتطوير مجموعة بي إم دبليو.

كما تعهدت سيارة رولز رويس بأنها سوف تستمر في تصميم الشبك القوي. وذلك يشمل سياراتها الكهربائية وذلك ما يظهر في الصور التجسسية المرفقة بالمقالة.

سيارة رولز رويس

وفي تقارير أخيرة تم نشرها تمت الإشارة إلى احتمالية أن يتم تزويد السيارة بنفس محرك بي إم دبليو iX M60 القادم. والصور المسربة للسيارة قد ظهرت بناءً على ظهور سيارة رولز رويس بشكل متكرر في أثناء اختبار السيارة وفعاليتها في الطرق العامة. فقام الفريق الروسي Kolesa المعروف بكفاءته برسم صور تخيلية دقيقة بشكل كبير لسيارة السيدان الفاخرة rolls-royce electric.



ومن صفات ذلك المحرك :-

المحرك سيكون بقوة تتعدى 600 حصان.

كذلك سيتمتع بعزم دوران 765 نيوتن/متر.

كما أن المحرك سيتمتع بخاصية الدفع الكلي.

Rolls-Royce SUV

مواصفات رولز رويس سبيكتر 2023 سوف تكون أول سيارة كهربائية في تاريخ شركة رولز رويس rolls-royce electric.

وفي التصميم الذي تم تسريبه تبدو السيارة أقرب إلى نسخة عصرية من موديل رايث مع اختلافات رئيسية.ولكن مثلا الشاسيه والمحرك والداخلية سيكون مختلفاً.

ونحن نعلم أن سبيكتر تخضع في الوقت الحالي لبرنامج اختباري مكثف بحيث يغطي البرنامج أكثر من 2.5 مليون كيلومتر. جدير بالذكر أنه سيتم صنع السيارة باليد في مصنع Goodwood للعلامة وذلك في نفس خطوط إنتاج الموديلات الحالية. كم انه سيتم طرح سيارة رولزرويس في الأسواق في نهاية العام الحالي.