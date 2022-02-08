السيارة الأكثر الرياضية الأكثر رفاهية نيسان قشقاى Nissan Qashqai 2022

نيسان قشقاي الجديدة أصدرت نيسان أحدث سيارة عائلية وتعتبر شكل جديد للتطور والتكنولوجيا بجانب أنها مريحة و مناسبة لجميع التنقلات، والسفر للمسافات الطويلة، وتعد من السيارات الرياضية SUV الأكثر راحة، وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح طراز 2022 بمواصفات وإمكانيات قوية،وتعتبر السيارة Nissan Qashqai 2022، من سيارات الجيل الجديد الأكبر والسيارات الأكثر راحة، ويتواجد منها عدة فئات بتجهيزات مختلفة.

الرفاهية في السيارة نيسان قشقاي الجديدة كليا 2022 Nissan Qashqai

تعد السيارة مثال للفخامة وفي نفس القوت المرونة والانسيابية من الداخل والخارج، كما أنها عملية لأقصى درجة ومجهزة للرحلات الطويلة و كافية تماما لتشعرك بمتعة القيادة حيث تتمتع بالآتي:

مقاعد المساج ومتوفرة في موديل التيكنا.

جلد مبطن فاخر جدا للمقاعد الأمامية.

رؤية شاملة للشاشة أمامك مع نظام الملاحة ووسائل مساعدة القيادة كلها متوفرة وسهلة الوصول و التحكم.

مساحة السيارة نيسان قشقاي الجديدة كليا تكفي خمس أفراد تتميز بمساحة خلفية الأرجل 860mm ومساحة الأكتاف 1436mm.

سعة حمولة مذهلة تتميز شنطة السيارة بمساحة كبيرة غير متوقعة بالأبعاد الآتية عمق 865mm، وعرض 1100mm وارتفاع 736 مما يجعلها متميزة ضمن فئتها.

أنظمة أمان Nissan Qashqai 2022

نظام الفرامل الطارئة الذكي تساعدك على تفادي أي حوادث والتقليل من خطر التصادم حيث تراقب كل ما يحيط بسيارتك. مزودة بموتور سعة 1332 سي سي يولد 148 قوة حصانية، ناقل الحركة X-Tronic وجنط رياضي 19 وسقف بلونين بالإضافة إلى مصابيح الإضاءة LED الخلفية والأمامية، والمنصة الجديدة التي توفر لك أبعاد أكبر لرحلات وتنقلات تمتع حواسك. بها نظام التنبيه من التصادم الأمامي تسطيع تنبيهك بإنذار مسموع ومرئي عند التقارب جدا أو الوقوف فجأة لأي سيارات أمامك. تضمنت خاصية حفظ المسافة الآمنة عن طريق مثبت السرعة الذكي تتحكم في سرعتك لمساعدتك على الحفاظ على المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك. بها تركيبة تكنولوجية متكاملة لمساعدتك على تفادي الخروج مش مسارك فجأة. التميز في الإضاءة لقشقاي الجديدة فهي تقسم الضوء العالي إلى 12 شريحة متفرقة توفر الرؤية الواسعة والشديدة لك ولمن حولك وتطفئ تلقائيا الإضاءة التي تزعج السائقين القادمين. زودت بخاصية تسهيل الركن في أي مساحة مناسبة حتى لو كانت ضيقة حيث تشتمل السيارة قشقاي على كاميرا أمامية بنظرة رأسية مجمعة لركنه أفضل وكاميرا خلفية لترى رؤية شاملة افتراضية 360 درجة لنظرة افقيه متكاملة. نيسان قشقاي الجديدة متاحة أيضا بنظام تعليق multi-link لراحة أكثر وقيادة ذكية ورياضية أيضا.

سعر السيارة Nissan Qashqai 2022

وأخيرا السعر المنافس لفئتها ومميزاتها تبدأ السيارة نيسان قشقان بسعر 430000 حتى 505000 جنيه مصري

ضمان خمس سنوات أو 150الف كيلو.