على 5سنوات ... اقوي وافضل عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 بمميزاتها الفوق رائعة

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عمر شويل - جدة عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 ،تعتبر شركة كيا من أعرق الشركات المتخصصة في أنتاج السيارات والتي يثق بها ومنتجاتها الكثير من العملاء لجودته وكفاءتها في أنتاج السيارات وعلى رأسهم سيارة كيا سبورتاج 2022 التي تم طرحها بالأسواق منذ عام بداية عام 2022، وتأتي السيارة بفئات متنوعة من حيث السعر وكذلك الإمكانيات التي تتسم بها، حتى يتمكن العملاء الاختيار المناسب بهم من بينها، ونحن اليوم سوف نتعرف على أهم مواصفات ومزايا سيارة كيا سبورتاج وأسعار طرحها في الأسواق.

عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج من افضل السيارات المميزة والمفضلة داخل السعودية

مواصفات سيارة كيا سبورتاج

يبلغ طول السيارة كيا سبورتاج نحو 183.5 بوصة، أما بالنسبة للعرض يبلغ نحو 73.4 بوصة، والارتفاع يصل إلى 65 بوصة عن الأرض.

نحو 183.5 بوصة، أما بالنسبة للعرض يبلغ نحو 73.4 بوصة، والارتفاع يصل إلى 65 بوصة عن الأرض. وأيضاً طول العجلات قد يصل حتى 108.4 بوصة.

السيارة متوفرة بأربع اختيارات بالنسبة للمحرك فالنوع الأول منها مزود بشاحن توربيني، والمحرك مكون من أربع أسطوانات، وقد يبلغ سعته نحو 1.6 لتر.

كما أن المحرك ينتج عنه قوة 117 حصان وذات عزم دوران نحو 265 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يدعم العمل نحو 7 سرعات متنوعة.

المحرك الثاني متوفر بسعة 2 لتر وبعزم دوران يبلغ نحو 417 نيوتن لكل متر، تبلغ قوته حوالي 183 حصان

كما أن يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود 8 سرعات متنوعة.

أما المحرك الثالث للسيارة فهو من النوع الهجين وذات سعة 1.6 لتر، وينتج نحو 169 كيلو وأت.

المحرك الرابع هجين ذات عزم دوران يصل حتى 416 نيوتن لكل متر، ويولد 137 كيلو وأت.

مزايا سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة مزودة بأربع طرق متنوعة للقيادة.

تدعم العمل بنظام ملاحة حديث ويوجد بها حساسات متنوعة تقوم بتسهيل الركن الخلفي.

يوجد بالسيارة كاميرا خلفية تقوم بمراقبة الطرق المحيطة بالسيارة.

عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج

توفر الشركة إمكانية تقسيط السيارة في داخل أسواق المملكة العربية السعودية، فقد يبلغ سعر السيارة نحو 97,403 ألف ريال سعودي.

ويتم دفع دفعة أول للسيارة تبلغ نحو 9.71 ريال سعودي، وأطول فترة سداد تصل حتى 60 شهر.

كما أن قيمة القسط الشهري للسيارة يبلغ نحو 1.806 ريال سعودي، ويجب العلم عند زيادة فترة السداد تزيد قيمة القسط الشهري.

والدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة تصل نحو 29.221 ريال سعودي.