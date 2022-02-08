بعد بيعها بمزاد تعرف علي سعر ومواصفات تويوتا تندرا 2022 المحدثة كلياً بالسعودية

تويوتا تندرا 2022 تميزت بتحقيق أرباحاً ضخمة تجاوزت 1.2 مليون دولار أمريكي وذلك بعد بيعها بالمزاد، ولم تقطع تويوتا أي زوايا حيث تستفيد تندرا 2022 من النسخ القديمة والتي تم تحديثها بشكل عام وتضمنت محركات جديدة وأحدث التقنيات داخل المقصورة، وقد سبق وأعلنت الشركة اليابانية المصنعة لتويوتا عن كشف الستار عن تندرا 2022 في بيان رسمي ولكن لن تعلن عن سعرها الحقيقي.

وتعتبر من أحدث شاحنات البيك أب ذات الكابينتين وهي عدوانية في سرعتها بالإضافة إلى ميزات محرك قوي للغاية، ومن خلال تلك السطور القليلة نتعرف علي سعر ومواصفات تويوتا تندرا 2022.

تويوتا تندرا 2022

كشفت تويوتا عن سيارتها الجديدة تندرا 2022، وذلك قبل الموعد الرسمي الذي أعلنت عنه تويوتا سابقًا، فبعد تسريب شكل السيارة ومواصفاتها على بعض مقاييس البحث ومنصات التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي جعل العملاقة تويوتا تكشف عن المواصفات الرسمية والشكل للسيارة التي تحمل الكثير من الميزات والتكنولوجيا الحديثة من هذه السيارة، وتضمنت مقدمة سيارة تندرا مجموعة جديدة من ناقل الحركة الهجين والجديد i-Force Max.

مواصفات تويوتا تندرا ٢٠٢٢

تحتوي السيارة تندرا علي الكثير من المواصفات والمميزات الجديدة والتي شملت في تحديثها محرك السيارة، والمقصورة الداخلية، وشكلها الجديد الهجين، ونتعرف من خلال التالي علي مواصفات تندرا 2022:

محرك السيارة القوي والذي جاء بخيارين مختلفين تماماً عن بعضهما؛ اذ يوجد الاول بمحرك V6 بسعة 3500 سم/مكعب وينتج 389 حصان ويولد عزم دوران 649 نيوتن للمتر.

أما بالنسبة للمحرك الثاني فهو يعمل مع نظام هجين من نوع i-Force Max ويوجد أيضًا محرك بين محرك السيارة الأصلي وناقل الحركة يولد 437 حصانًا وينتج 790 نيوتن لكل متر من عزم الدوران.

والسيارة بجميع أنظمتها بناقل حركة أوتوماتيكي تتكون من عشر تروس.

كما أن لديها إطارًا قويًا يسمح لها بالمرور عبر أصعب الطرق.

عجلات السيارة حوالي سبعة عشر بوصة.

يتم توفير شاشة قياس أربعة بوصات لمجموعة العدادات.

تعتبر هذه السيارة من أهم السيارات في السوق المحلي والعالمي لاحتوائها على العديد من المعدات الخاصة لضمان القيادة الآمنة على أصعب الطرق.

نظرًا لأنه مزود بمكابح مانعة للانغلاق ، فهو يعمل بنظام ABS.

يتميز بأهم نظام تحكم للتحكم في أسلوب القيادة.

يتم توفير توسيد من نوع الهواء لمنع الاهتزاز.

تحتوي السيارة أيضًا على العديد من الميزات الأخرى بما في ذلك مشغل الأقراص المدمجة والراديو المدمج ومشغل C وتوافر شاشة مقاس 12 بوصة.

سيارة تندرا

السيارة مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية. بالإضافة إلى ثلاثة مصابيح كهرمانية في مقدمة ووسط السيارة. تأتي السيارة بحافات BBS مقاس 18 بوصة لسهولة حركة السيارة على الطرقات والتلال والتضاريس. كما أنه يحتوي على العديد من الأنظمة المتميزة مثل نظام التعليق TRD المستخدم على الطرق الوعرة. السيارة مزودة بألواح انزلاقية وواقيات طينية وسقف زجاجي بانورامي وشاحن لاسلكي.

سعر تويوتا تندرا بالسعودية