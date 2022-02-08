أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج نتعرف عليها من خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة حيث تعتبر مختلف أنواع موديلات كيا ذات مميزات وتجهيزات عالية المستوى، ويهتم الكثير من الراغبين في شرائها بمعرفة أهم المعلومات عن السيارة، وأهم ما يتواجد من تجهيزات وملحقات أساسية في السيارة، ومن خلال ما يلي أيضا نوضح التكلفة الشرائية لموديل سيارة كيا سبورتاج بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك السيارة يتساءل عن أهم مواصفاتها العديد من الأشخاص من المقبلين على الشراء لهذا الموديل الجديد كليا بمواصفات مميزة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج من أهمها ما يلي في النفاط القادمة:

السيارة اتت بالمحرك من النوع رباعي الاسطوانة.

تبلغ السعة الخاصة بالمحرك لتر وسبعة من عشرة.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لمائة وأربعين حصان.

الناقل الحركي نوعه أوتوماتيك ومقسم لست حركات.

السيارة تسارعها خلال اثني عشر ثانية.

الاستهلاك للوقود للسيارة يصل لستة لترات ونصف.

التجهيزات للسيارة من موديل كيا سبورتاج

السيارة من النوع كيا سبورتاج تمتاز بوجود التجهيزات التالية:

السيارة تصميمها من الخارج يعد قويا ويقاوم أي صعوبات على الطريق.

المحرك نوعه تربو بقوة هائلة.

المقصورة الداخلية نوعها متسع.

العديد من أنماط القيادة من أفضلها نظام سمارت، ونظام كومفروت.

النظام الخاص بهذه السيارة متطور جدا.

شاشة الخاصة بالعدادات نوعها تاتش ذكي.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage

السيارة من الممكن أن تتم قيادتها بأسهل السبل الممكنة لما يتوفر فيها من الكثير من المزايا والتي من أبرزها ما يأتي:

السيارة يتوفر فيها المكيف من النوع الأوتوماتيك.

متوفر أيضا مشغل للسي دي.

الراديو المدمج متواجد بالسيارة.

جنوط العجلات بالمقاس سبعة عشر بوصة.

متواجد بالسيارة الشاشة تاتش بالمقاس سبعة بوصة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

تعد السيارة كيا سبورتاج من بين أفضل السيارات الرياضية والمتعددة الاستخدام وتتوفر بمختلف الأسواق المحلية والعالمية ويصل السعر الخاص بها بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية لنحو ثلاثة وتسعين ألف ومائة ريالا سعوديا، ومن فئتها الثانية السعر يصل للقيمة مائة وخمسة ألف ريال سعودي.