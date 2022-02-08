اليابانية المذهلة.. سيارة تويوتا رافور 2022 في السعودية فى ثوبها الجديد بمواصفات فخمة واسعار جبارة

اليابانية المذهلة.. سيارة تويوتا رافور 2022 في السعودية ، أطلقت الشركة اليابانية لصناعة السيارات شركة تويوتا واحدة من أحدث طراز سيارة تويوتا راف فور 2022 الجيل الخامس مزود ببعض من التغييرات والتحديثات الواضحة جداً على تصميم السيارة الخارجي، حيث أنها تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية مختلفة الاستعمالات، كما أنها تتميز بالكثير وأهمها الأداء الرائع والمتميز بالإضافة إلى تصميم الجنوط ومجموعة أخرة من المواصفات والتقنيات الحديثة ووسائل الترفيه وغيرها.

اليابانية المذهلة.. سيارة تويوتا رافور 2022 في السعودية

سياترة تويوتا راف فور 2022 من السيارات التي تتمتع عن غيرها من السيارات بالمواصفات والتقنيات الحديثة المتطورة من حيث التصميم الداخلي والخارجي والإمكانيات العالية جداً ومنها التالي:

تأتي السيارة بتصميم مميز جداً وتعتمد على محرك بنزين رباعي الاسطوانات 2500 سي سي يولد قوة 203 حصان وقوة عزم الدوران 250 نيوتن متر.

تستهلك وقود 2.5 لتر ومحرك السيارة متصل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات وهو يساعد على توفير الطاقة التي تستخدم كل يوم.

تكون من السيارات الاقتصادية في استهلاكها للوقود وتتسارع من نقطة السكون حتى 100 كم/ الساعة/ 7.8 ثانية.

يوجد في السيارة أحدث أنظمة الأمان بها نظام لمراقبة الإطارات مع مثبت سرعة تكيفي.

السيارة تكون مزودة بمثبت مقاعد الأطفال وتحذير عند مغادرة المسار بالإضافة إلى تحذير الاصطدام الأمامي.

مزودة بكابح تلقائي يعمل عند حالات الطوارئ، كما أن السيارة تمتلك كاميرا للرؤية الخلفية ورصد حركة المشاة.

سيارة تويوتا راف فور مزودة مجموعة حديثة من وسائل الترفيه بها راديو ستريو مكون من 6 سماعات صوت بالإضافة إلى شاحن لاسلكي خاص للهاتف وراديو إف أم.

تحتوي السيارة على مدخل يو إس بي مع نقطة اتصال واي فاي.

بالسيارة شاشة تاتش بقياس 8 بوصة ونظام ملاحة ونظام صوت مكون من 11 مكبر صوت و4 مخارج يو إس بي.

تحتوي السيارة على فتحة سقف بانوراما ومقابض أبواب قابلة للإضاءة ومرأة رؤية خلفية رقمية بدون إطار.

سعر سيارة تويوتا راف فور 2022 في السعودية

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن سعر سيارة تويوتا راف فور 2022، حيث يبدأ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية من 155 ألف ريال سعودي حتى إلى 170 ألف ريال سعودي.