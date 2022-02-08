يابختك ياللى هتشترى.. السيارة الكهربائية في السعودية قنبلة الموسم الجديدة بمواصفات واسعار جبارة

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عمر شويل - جدة يابختك ياللى هتشترى.. السيارة الكهربائية في السعودية ، خلال الآونة الأخيرة شهدت المملكة العربية السعودية استقبال الكثير من المواطنين إلى السيارة الكهربائية التي اطلق عليها صديقة البيئة وأصبحت من أحدث موديلات السيارات بالسعودية وهناك العديد من الأشخاص المهتمين بأمرها، خاصة أنها من السيارة المناسبة للوقت الذي يعاني فيه كثير المواطنين من ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى التطويرات الحديثة والتقدم في صناعة السيارات فهي تتمتع بأداء قوي جداً على طرقات المملكة الواعرة، كما أن السيارة الكهربائية تتميز بالأداء العالي والكفاءة الفائقة.

يابختك ياللى هتشترى.. السيارة الكهربائية في السعودية

هناك العديد من السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ومعظمها من العلامات التجارية الكبيرة لصناعة السيارات ومن أهمها التالي:

سيارة أودي الكهربائية

تعد واحدة من سيارات الدفع الرباعي التي تأتي ومعها الكثير من المواصفات والمزايا، حيث أنها تجمع بين مميزات Q5وQ7 من ناحية شركة أودي، وأكثر ما تتمتع به السيارة من مزايا المحرك المزدوج ببطارية ليثيوم والذي يمكنها من السير لمساحة تبلغ 248 ميل، وتصل مساحة البطارية إلى 95 كيلو وات، أما بالنسبة لسعر السيارة عالمياً فقد يصل إلى 60 ألف جنية استرليني وتكون من أفضل السيارات الكهربائية بالسعودية.

سيارة ريماك الكهربائية

سيارة ريماك الكهربائية تتمتع بكثير من مزايا فهي مزودة بأربع محركات كهربائية تعمل على إنتاج طاقة يتم تقديرها بحوالي 1888 حصان، وتستطيع السيارة الانتقال بداية من نقطة السكون حتى سرعة 60 ميل بالساعة الواحدة في مدة تصل إلى حوالي 51.80% ثانية، حيث أن السيارة يمكنها السير لمسافة طويلة تبلغ إلى 403 ميل للشحنة الواحدة، ويبلغ سعر السيارة مليون جنية إسترليني.

سيارة ميني كوبر الكهربائية

السيارة ميني كوبر تمتلك الكثير من التكنولوجيا وتعد هي السيارة الأكثر تطوير بمجال بطاريات السيارات الكهربائية، ومن المحتمل أنه سوف تكون من أهم وأفضل السيارات الكهربائية المتوفرة في سوق السيارات السعودي والسبب في ذلك يعود إلى محرك السيارة عالي الكفاءة، فهي تتمتع بتصميم فريد من نوعه ويصل سعر السيارة إلى 45 ألف جنية إسترليني.

طريقة شحن السيارة الكهربائية

يسأل البعض عن طريقة شحتن السيارات الكهربائية وقد يتم شحنها بطريقة موثوقة بالمملكة السعودية لأن هناك اختلاف في شواحن السيارات من دولة إلى أخرة، فداخل السعودية يوجد الكثير من شواحن السيارات الكهربائية التي يعتمد فكرتها على التيار المتردد والتي تحتاج وقت كبير بالمقارنة بسيارات التيار المستمر.