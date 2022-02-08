نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة بوغاتي 2022 في السعودية ودول الخليج أغلى سيارة في العالم في المقال التالي
سعر سيارة بوغاتي 2022 في السعودية التي تعد واحدة من أهم وأشهر السيارات على مستوى العالم لما تتمتع به من مواصفات فريدة وإمكانيات لا مثيل لها تجعل اقتنائها حقًا حلم كل شخص من عشاق اقتناء السيارات الفريدة من نوعها ، ولكن ما هي أهم مواصفات أحدث موديلات سَيارة بُوغاتي وما هو سعرها في المملكة العربية السُّعُودية والدول العربية الأخرى ؟ هذا ما سوف يتم التطرق إليه لاحقًا بشيء من التفصيل من خلال الفقرات والأسطر التالية بموقع ثقفني.
مواصفات سَيارة بُوغاتي 2022
لقد تم الإعلان رسميًا عن بوغاتي شنتوديتشي الفرنسية ذات المواصفات الخارقة التي تأخذ العقل وتجعلها حقًا تستحق أن تكون أغلى سيارة في العالم ، ومن أهم هذه المواصفات ، ما يلي:
- تتمتع السيارة بمحرك W12 ذات سَعَة 6 لتر ، بقوة 1578 حصان أي ما يعادل نحو 1600 حصان أوروبي كما إن هذا المحرك مُزود بـ 4 شواحن توربينية.
- يُذكر أن قوة السيارة تزيد بمقدار 100 حصان أوروبي عن قوة سيارة بوغاتي تشيرون التقليدية.
- يبلغ مقدار تسارع السيارة من صفر (السكون) إلى حوالي 100 كم في الساعة فقط خلال 2.4 ثانية، وتبلغ من وضع السكون إلى حوالي 200 كم في الساعة خلال 1.6 ثانية فقط، كما تنتقل السيارة من وضع السكون (صفر) إلى سرعة 300 كم في الساعة خلال 13.1 ثانية. أما أقصى سرعة للسيارة فهي تبلغ 380 كم/ساعة.
- تتمتع السيارة بشكل خارجي خرافي إبداعي يخطف الأذهان حيث إنها ذات هيكل انسيابي متميز كما يظهر في الصورة التالية:
سعر سيارة بوغاتي 2022 في السعودية
إن سِعر هذه السيارة يفوق سعر الكثر من السيارات الأخرى مثل سعر سيارة رنج روفر وغيرها، ولقد تم نعت سيارة بوغاتي شنتوديتشي الفرنسية Bugatti Centodieci 2022 أحدث موديلات سيارات بوغاتي بأنها حقًا أغلى سيارة على مستوى العالم ، حيث إن سعرها العالمي وفي المملكة وبعض البلدان العربية يأتي على النحو التالي:
- سعر سيارة بوغاتي شنتوديتشي 2022 عالميًا = 9.7 مليون دولار أمريكي.
- سعر سيارة بوغاتي شنتوديتشي 2022 في المملكة العربية السُّعُودية = 36,375,000 ريال سعودي.
- سِعر سَيارة بُوغاتي شيرون 2022 في السُّعُودية يتراوح بين 9,500,000 إلى 10,500,000 ريال سعودي.
- سِعر سيَّارة بُوغاتي ديفو 2022 في المملكة العربية السُّعُودية يتراوح بين 21.700.000 وحتى 22.000.000 ريال سعودي.
- سِعر سيارَة بوغَاتي شنتوديتشي 2022 في الإمارات العربية المتحدة = 35629070.00 دَرْهم إماراتي.
- سعر سَيارة بوغاتي شنتوديتشي 2022 في الكويت = 2931340 دينار كويتي.
- سِعر سيارَة بوغَاتي شنتوديتشي 2022 في قطر = 35317700 ريال قطري.
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