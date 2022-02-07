ووصل الوحش الجامد.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات سيارة تويوتا تندرا من أهم ما يبحث عنه مختلف الراغبين في الاقتناء لتلك السيارة من الماركة المميزة تويوتا والتي تحمل العديد من الخصائص والمميزات والتي من أهمها أن السيارة تمتاز بقوة تصميمها، وقوة بنيتها الخارجية وهذا ما يجعلها تعبر على مختلف الطرق بمنتهى السلاسة، ومن دون أن تصطدم بالطرق الوعرة، ومن خلال الاستعانة بملحقات السيارة الإضافية من الممكن الاستمتاع بأفضل رحلة قيادة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم ما تمتاز به تلك السيارة من مواصفات، مع بيان أهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء لتلك السيارة عن أهم المواصفات الخاصة بتلك السيارة الفخمة والتي تمتلك عدد من الخصائص المميزة والتي نذكر منها ما يلي في النقاط القادمة، حيث تعد السيارة متمتعة بكل الخصائص المطابقة للمعايير العالمية، وأهم تلك المواصفات ما يلي:

السيارة يتمتع محركها بالقوة التي تبلغ أربعمائة سبعة وثلاثين حصان.

السيارة تعمل بمحرك يبلغ من السعة ألف وسبعمائة سي سي.

السيارة بهيكل قوي يتيح لها المرور بأصعب الطرق.

العجلات الخاصة بالسيارة جنوطها بالقياس سبعة عشر بوصة.

متوفر شاشة خاصة بالعدادات بالقياس أربعة بوصة.

أهم التجهيزات الموجودة في السيارة من نوع تندرا

من بين أهم السيارات المتواجدة بالأسواق المحلية والعالمية ولها العديد من التجهيزات لأمان القيادة على أصعب الطرق، ومن أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة ما يلي:

السيارة مزودة بالمكابح التي تمنع الانغلاق وتعمل بالنظام إي بي إس.

متوفر في تلك السيارة أهم نظام تحكم للسيطرة على نمط القيادة.

يتوفر أيضا بالسيارة الوسائد من النوع الهوائي، والتي من الممكن أن تقي التعرض للرضوض والصدمات

السيارة تتوفر فيها العديد من المزايا والتي من أهمها ما يلي:

متوفر في السيارة الشاشة بالقياس اثني عشر بوصة.

يتوفر مشغل سي دي.

راديو مدمج، ومشغل سي

سعر السيارة:

السعر على حسب الفئة، ففي السوق العالمية للسيارات تباع السيارة من الفئة الأولى بالسعر خمسة وثلاثين ألف دولار، بينما السعر الخاص بنفس الموديل من نفس الفئة بالسوق السعودي يصل لنحو مائة أربعة وثلاثين ألف دولا