سعر ومواصفات هيونداي فيلوستر تيربو Hyundai Veloster Turbo 2022

تعتبر هيونداي فيلوستر تيربو Hyundai Veloster Turbo 2022 الأحدث من نوعها حيث تم تحديث الطراز لتزويدها بمميزات رائعة، وتعد تلك الفئة من سيارات الدفع الرباعي هي الأفضل من جيلها وتناسب الكثير من الفئات العمرية كما أن سعرها في قطر يعتبر منافس لسيارة ألف روميو ولكن تتميز هيونداي فيلوستر تيربو بسعة 1.6 للمحرك والذي يولد 200 حصاناً، وهذا يجعلها الأكثر سرعة وتحمل بالمقارنة بالسيارات الأخرى بنفس سعرها والتي تصل سعة محركها إلى 1.4 سيلندر.

مميزات هيونداي فيلوستر تيربو 2022

تتميز هيونداي فيلوستر تيربو الجيل الجديد بأنها مزودة بإنذار لمنع السرقة، التحكم الديناميكي للثبات، محرك بسعة 1.6 سيليندرات وهذا يولد قوة 200 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر، بالنسبة للفرامل تتميز بوجود مساعد BA وضوء يعمل كمؤشر عند استخدامها، كما تتميز بوجود مكيف اتوماتيك ومرآة تعتيم اتوماتيكية، مصابيح الضباب، مزودة بإمكانية تسخين وتبريد المقاعد، مرايا جانبية مزودة بإشارة التفاف، ومرايا الباب إلكترونية ومزودة بأربعة مقاعد إلى جانب أن سرعتها تصل إلى 225كم/ساعة، مساحة خزان الوقود 50 لتر، وبها مدخل aux.

ومن الجدير بالذكر تعدد فئات هيونداي فيلوستر حيث تتراوح ما بين 174 حصان إلى 201 حصان فهذا فهي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية ويختلف السعر من فئة لأخرى ولكن تعتبر هيونداي فيلوستر تيربو 2022 هي الأفضل على الإطلاق من حيث المواصفات والمميزات.

مواصفات هيونداي فيلوستر تيربو Hyundai Veloster Turbo 2022

يصل طول هيونداي تيربو 4.220 متر وعرضها 1.790 متر، الارتفاع 1.399 متر، قاعدة العجلات 2.650 متر، مساحة صندوق السيارة 320 لتر، وتعتبر تلك القياسات مثالية جدآ للمشترين بالنسبة للسعر فهي السيارة الأمثل، بها مدخل usb كما تحتوي على شاحن لاسكي وتدعم خاصية البلوتوث، كما أن بها نظام ذكي يتوافق مع أجهزة الأندرويد والأيفون،تحتوي على بوصلة ونظام الملاحة، شاشة تعمل باللمس بجانب كاميرا خلفية ونظام مراقبة لمساعدة السائق في متابعة الطريق بدقة.

تدعم هيونداي فيلوستر تيربو 2022 نظام تثبيت السرعة ونظام التوقف التلقائي وذلك لحماية السائق من الاصطدام المفاجئ وهذا يساعد في حالات الطوارئ، كما أن بها مستشعرات للمطر تتواجد على مساحات الزجاج الأمامي، وتلك المواصفات تجعل السيارة أفضل اختيار لكن يرغب في التميز والدقة والرقي مع السعر المثالي الذي يتوافق مع مميزات هيونداي فيلوستر تيربو 2022 .

سعر هيونداي فيلوستر تيربو Hyundai Veloster Turbo 2022

يتراوح سعر هيونداي فيلوستر تيربو ما بين 90.000 إلى 93.000 ريال سعودي، بما يعادل 386.000 جنية مصري، 7.491 دينار كويتي، 91.000 درهم إماراتي.