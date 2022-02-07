نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات مناسبة للجميع في المقال التالي
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من بين أقوى ما يتواجد من الشاحنات المميزة والتي انطلقت معلنة عن أقوى التحديثات والتعديلات على نسختها الأخيرة لتظهر في أبهى صورها ومعززة بأقوى التجهيزات والتي تمكن من سرعة الانطلاق على أصعب الطرق والتي قد تتسم بكثرة منعطفاتها حيث أن التحديثات التي قد طرأت على الهيكل الخاص بالسيارة قد أتاحت سرعة وسلاسة عبور أصعب الطرق ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وأهم ما يخص تجهيزات السيارة المتميزة والتي توفر أفضل قيادة وأقوى عبور للطرق مع بيان قدرة سيارة فورتشنر التشغيلية.
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
تتمتع السيارة من موديل فورتشنر بعدد من المواصفات التي تؤهلها لأن تكون من بين أهم الشاحنات التي لها القدرة على منح أقوى قدرة تشغيلية لقيادة أكثر احترافية على الطرق، حيث تعد مواصفات السيارة هي التي تؤهلها للاستعمال ويتساءل بشكل كبير عنها مختلف الراغبين في الاقتناء لهذا الموديل، ومن خلال الآتي نوضح بيانا بأهم المواصفات.
مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر 2022
السيارة من موديل تويوتا فورتشنر تمتلك عدد من المواصفات الرئيسية والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:
- السيارة بالقوة الحصانية مائة خمسة وستين حصان.
- عزم الدوران الخاص بالمحرك يصل لنحو مائتين خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.
- السيارة متوفرة بالمحرك الذي تصل سعته إلى أربعة آلاف سي سي.
- السيارة يتوفر فيها الجنوط من النوع الرياضي بمقاس سبعة عشر بوصة.
أهم مميزات السيارة تويوتا فورتشنر 2022
- السيارة تحتوي على الشاشة تاتش بمقاس سبعة بوصة.
- السيارة مقصورتها الداخلية تعد متسعة ومكيفة والمقاعد من خام الجلد عالي الجودة.
- متوفر منفذ إي يو إكس، ومنفذ يو إس بي.
- متوفر أيضا المكابح التي تمنع الانغلاق، وتعمل بالنظام إي بي إس.
- متواجد بالسيارة نوع من الوسائد الهوائية، والتي تعد من أهم الملحقات التي يتفادى بها راكبي السيارة التعرض للرضوض والصدمات.
- مشغل سي دي مع توفر راديو مدمج بالسيارة، كما تتوفر أيضا أهم الملحقات التي يحتاجها الركاب للقيادة الآمنة والأكثر راحة مثل توفر بلوتوث وشبكة واي فاي.
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