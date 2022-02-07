يارس 2022 مستعملة بدون ملاحظات والأسعار رخيصة من عالم تاني 100%

تويوتا يارس 2022 هي أحد السيارات التي تعطي المستهلك الكثير من الاحتياجات في منتج واحد وبأقل سعر مع أقل مصروف تشغيل دوري، الأمر الذي يجعل اهتمام المستهلك السعودي بها أمر مفسر للغاية، وتعد يارس اليابانية التابعة لواحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم هي الاختيار الأمثل لكل من يبحث عن سيارة صغيرة اقتصادية اعتمادية وكذلك تحتوي على منظومة أمان قوية ترفع نسبة عدم وقوع الحوادث وتقليل الأضرار الناجمة عنها.

يارس 2022 مستعملة ولا أروع والأسعار رخيصة من عالم تاني 100%

هناك سيارة يارس 2022 في تبوك، بودي السيارة الخارجي أبيض، الممشى 3 آلاف كيلومتر وهو ممشى منخفض.

وفي الوقت نفسه قير السيارة اتوماتيكي وهي فئة يارس واي، السيارة من الداخل والخارج بحالة 100% بدون عيوب أو ملاحظات.

المحرك بحالة جيدة وناقل الحركة يعمل بسهولة تامة وبأعلى أداء متوقع منه مثل حالة الوكالة.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 57 ألف ريال سعودي والممشى قد يزيد حتى تاريخ إعادة بيع السيارة للمالك الجديد.

حالة شاشة السيارة وجميع الكماليات بدون اي عيوب بتقييم 10 على 10، السيارة بدون حوادث نهائيًا.

يارس بأروع الحالات في المستعمل وأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية

هناك سيارة أخرى يارس في الرياض وهي من فئة فل كامل وممشى السيارة هو 4000 كيلو، وأول استعمال للسيارة كان في ديسمبر 2021.

وفي الوقت نفسه السيارة بلا عيب واحد وبدون حوادث أو صدمات إطلاقا، وهي باللون الأبيض، السيارة اقتصادية بالبنزين للغاية.

سعر السيارة موديل 2022 هو 55 ألف ريال سعودي، وتحتوي على شاشة وكاميرا وحساسات بالإضافة إلى كشافات ضباب.

حالة السيارة مثل حالتها يوم شرائها من وكالة عبداللطيف جميل وكالة تويوتا في المملكة العربية السعودية.

تويوتا يارس 2021 بأكياس الوكالة بأقل الأسعار وأرواع الحالات المستعملة