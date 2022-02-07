كورولا كروس هي الوحش الياباني الذي جذب إليه أنظار الملايين بفضل التصميم الخلاب الذي تتمتع به هذه السيارة فضلا عن كونها واحدة من أهم الإضافات التي قامت تويوتا بإضافتها لأسطول السيارات الخاص بها للخدمة في جميع أنحاء العالم لاسيما المملكة العربية السعودية، وتعد هذه السيارة من السيارات ذو القيمة السعرية من الشريحة الأولى في المملكة خاصة الفئة ستاندر وقد يختلف الحال على باقي الفئات، وفيما يلي التفاصيل.

كورولا كروس بنزين رخيصة وحالات نظيفة 100%..أقل سعر في 2022

يطرح عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية كورولا كروس 2022 و كورولا كروس 2021.

وفي الوقت نفسه جميع فئات موديل 2022 من السيارة المشار إليها تعمل بالوقود الهجين هايبرد.

إلا أن فئات موديل 2021 من السيارة تعمل بالبنزين وهو الأمر المفضل لدى معظم السعوديين.

وتوفر وكالة تويوتا في السعودية كورولا cross بنزين موديل 2021 ثلاثة فئات بحالات قوية وإمكانيات جبارة بأقل الأسعار.

سعر كورولا cross 2021 في السعودية لدى عبداللطيف جميل

الفئة الأولى ستاندر من السيارة وتدعى LE متوفرة لدى الوكالة بسعر هو 83 ألف و30 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه فئة نص فل كامل متوفرة بسعر هو 89 ألف و470 ريال سعودي.

وفئة فل كامل من كورولا كروس وهي الفئة الأكثر سعرا متوفرة مقابل 100 ألف و165 ريال سعودي.

الأسعار المرفقة هي الأسعار الأقل في عام 2022 حتى الآن.

أكثر مواصفات كورولا CROSS بنزين 2021 الجديدة اهمية